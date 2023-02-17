Невролог рассказал, когда головокружение сигнализирует об опухоли или склерозе

В той или иной степени головокружение испытывал практически каждый. При этом единичные эпизоды не представляют опасности и не требуют слишком большого внимания. Однако если головокружение не проходит более десяти минут, беспокоит вас систематически, появляется вместе с поворотом головы, наклонами, когда вы встаёте с кровати, то стоит проверить здоровье. Ведь головокружение может сигнализировать, например, о гриппе или даже рассеянном склерозе. Об этом Лайфу рассказал врач-невролог "СМ-Клиники" Артём Барышев.

"[Если] у вас нет каких-либо хронических заболеваний, но в один из моментов вы вдруг почувствовали, что вас мутит, крутит и пол уходит из-под ног, то наиболее вероятной причиной такого состояния может быть общее воспаление в организме — начальный период гриппа, вирусной инфекции, пищевого отравления. Дальше стоит ожидать проявления типичных для этих заболеваний симптомов", — объяснил он.

Если же головокружения становятся частыми, долгими и интенсивными, то это может свидетельствовать о заболеваниях головного мозга на ранней стадии. Речь в том числе идёт о рассеянном склерозе и энцефаломиелите. Нарушение зрения или проблемы с глазными мышцами тоже могут быть причинами головокружений.

У пожилых же людей голова может кружиться из-за искривления позвоночника, нарушения осанки и анатомических особенностей строения сосудов. Всё это вносит свой вклад в скорость кровотока, из-за чего мозг не получает необходимое количество кислорода.

Иногда головокружение может появиться из-за... ушей. Их внутренняя часть — "лабиринт" — содержит волосковые клетки, которые сигнализируют мозгу о положении тела. Иногда там образуются уплотнения, отолиты, которые во время перекатывания создают ощущение головокружения.

"Казалось бы, одна проблема, а сколько причин у неё может быть: кровоснабжение, опухоли, воспалительные процессы, нарушение осанки, плотные образования во внутреннем ухе и даже иногда истерические расстройства и неврозы", — добавил невролог, призвав в случае появления симптома обратиться к специалисту.