4 главных отличия мигрени от головной боли напряжения

Чаще всего головная боль возникает из-за напряжения и мигрени, отличить их можно по ряду важных признаков. Об этом рассказала "Газете.ru" кандидат медицинских наук, член Международного общества головной боли, член Российского межрегионального общества по изучению боли невролог Таисия Баскова.

"Существуют чёткие критерии постановки обоих диагнозов. Интенсивность головной боли напряжения никогда не будет такой сильной, как при мигрени. Головная боль напряжения не выбивает пациента из ежедневной активности. С ней можно жить. Качество жизни ухудшается, но она порой даже не требует купирования", — объяснила специалист.

По её словам, от напряжения голова болит в стрессовых ситуациях и зачастую связана с нарушением работы перикраниальной мускулатуры, которая находится на шее. А мигрень обычно проявляет себя приступами острой боли, длящимися от четырёх часов до трёх суток. Без обезболивающих побороть в этом случае недомогание не удастся, отметила доктор.

"У мигрени также есть ещё несколько признаков. Часто, но не всегда это может быть односторонняя головная боль, она может быть пульсирующей, как будто стучат. Она может отдавать в висок, глаз и часто на пике головной боли, когда пациент либо не успевает вовремя выпить препарат, либо не пьёт вообще, может сопровождаться чувствительностью к свету и звуку. Они могут его раздражать вплоть до тошноты или рвоты", — уточнила Баскова.

Она напомнила, что мигрень способна усиливаться при физической нагрузке. Если болезненные ощущения длятся несколько дней, то есть смысл обратиться к врачу, заключила медик.