Что добавить в рацион в апреле: Назван топ-5 сезонных продуктов

У многих людей после долгой зимы формируется гиповитаминоз, который может проявляться как ощущение вялости, апатии, сонливости и раздражительности. Весной иммунитет особенно уязвим, поэтому, чтобы пополнить запасы полезных веществ в организме, нужно есть сезонные продукты. О том, что искать на прилавках магазинов в апреле, читателям Лайфа рассказала превентивный нутрициолог Радна Тихонова.

Так, прежде всего она рекомендует обратить внимание на зелёную спаржу. Это один из главных продуктов апреля, именно сейчас она самая сочная и нежная, однако важно её не переварить. По словам нашей собеседницы, время приготовления должно быть не больше двух-трёх минут. После этого продукт необходимо положить на лёд или в очень холодную воду, чтобы он был хрустящим.

"Спаржа богата калием, витаминами К и А, которые очень важны для здоровья глаз, кожи, иммунитета. Она способствует снижению артериального давления, положительно влияет на состояние волос и ногтей за счёт содержания кремния, а также хороша против отёков, поскольку стимулирует работу почек", — добавила специалист.

Нутрициолог Радна Тихонова. Фото © Предоставлено Лайфу

Ещё одним полезным продуктом апреля Тихонова назвала шпинат. Он содержит большое количество клетчатки, богат железом, кальцием, цинком, фосфором, что делает его незаменимым для здоровья костей и сердечно-сосудистой системы. Вместе с тем в шпинате много витаминов А и К, также в нём есть витамины группы С и В. А за счёт содержания аминокислоты триптофан он, по словам специалиста, поможет укрепить иммунитет и справиться с высоким уровнем стресса и тревоги.

В апреле также появляется яркая и сочная редиска. Несмотря на низкую калорийность, по своему составу её можно смело назвать витаминной бомбой. В этом корнеплоде содержатся витамины А, С, витамины группы В, также он богат железом, кальцием и марганцем. Эксперт советует употреблять редис с кожурой, так как он обладает противовоспалительным эффектом и уменьшает риск развития заболевания сердечно-сосудистой системы. Кроме того, данный овощ относится к продуктам-горечам, поэтому он помогает улучшить пищеварение.

Апрель — это также ещё и сезон всех видов капусты: краснокочанной, цветной, брюссельской, брокколи. Эти крестоцветные овощи поддерживают процессы детоксикации в организме, поэтому крайне важны для женского репродуктивного здоровья. В них содержится много клетчатки, калия, витамина С и сульфорафана, который снижает риски развития онкологических заболеваний и уровень сахара в крови.

"А вот молодая белокочанная капуста очень богата витамином К — более 60% суточной нормы на 100 граммов. Этот витамин влияет на свёртываемость крови и необходим для здорового синтеза белка. В овоще много калия — почти 200 миллиграммов на 100 граммов. Совет от меня: в сочетании с магнием и натрием они обеспечивают здоровую работу сердца. Кроме того, молодая капуста содержит противоязвенный витамин U (S-метилметионин). Этот компонент не синтезируется организмом и регенерирует слизистую желудка", — отметила Тихонова.

Наконец, пятёрку лидеров апрельских продуктов замыкает петрушка. В 50 граммах этой зелени содержится суточная доза витамина А, что благоприятно влияет на здоровье глаз. Кроме того, петрушка обладает мочегонным эффектом и хорошо избавляет от отёков. Вместе с тем она укрепляет иммунитет, снижает уровень сахара и холестерина в крови, а также улучшает пищеварение и нормализует обмен веществ. В заключение эксперт добавила, что в петрушке содержится гистидин. Эта аминокислота не синтезируется в организме человека, но отвечает за такой важный процесс, как регенерация тканей.