Россиянам рассказали о пользе микрозелени и как её правильно хранить

Прекрасным дополнением к салатам, бутербродам и целому ряду других блюд является микрозелень, которая богата набором элементов и помогает работе сердца. Об этом Лайфу рассказал председатель Союза дачников, депутат Государственной думы Никита Чаплин.

"Как и любая зелёная трава, микрозелень — хороший источник витамина С и полезных микроэлементов: магний, медь, калий, цинк, железо. Они защищают организм от простуды и опасных заболеваний, укрепляют иммунитет и улучшают работу сосудов и сердца. Выбирать нужно в зависимости от удобных для вас сроков созревания. И важно учесть вкусовые особенности той или иной культуры", — подчеркнул Чаплин.

При выборе продукта стоит обратить внимание на его срок годности, целостность упаковки и на то, обработаны семена или же нет. В качестве украшения микрозелень отлично дополнит бутерброды, салаты, супы и многое другое. Впрочем, можно приготовить из неё соус. Для этого потребуется смешать микрозелень со сметаной и оливковым маслом. Однако важно не только правильно выбрать и использовать траву, но и её хранить.

"Самый лучший способ — положить ваш продукт между двумя влажными бумажными полотенцами, не придавливая, а затем плотно закрыть микрозелень в пластиковом контейнере и убрать в холодильник. С таким уходом она может оставаться свежей больше недели", — добавил Чаплин и заметил, что таким дополнением невозможно испортить какое-либо блюдо.