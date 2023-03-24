Россиянам рассказали, как с помощью туалетной бумаги вырастить дома микрозелень

Микрозелень — молодые побеги растений, которые используются как в пищу, так и для украшения блюд. Из-за высокого содержания полезных веществ такая пища считается очень перспективной, а её потребление неуклонно растёт. О том, как можно вырастить "пучок здоровья" в домашних условиях, читателям Лайфа рассказал председатель Союза дачников, депутат Государственной думы Никита Чаплин.

По его словам, для выращивания подходят пять видов культур микрозелени: крестоцветные (брокколи, кресс-салат, рукола, редька, краснокочанная капуста), луковые (лук репчатый или порей), маревые (амарант, свекла, шпинат), зерновые (рис, овёс, пшеница, кукуруза, ячмень) и бобовые (горох, чечевица, бобы).

"Остановлюсь на самом простом способе выращивания микрозелени. Семена нужно замочить за два-три часа до высаживания. Далее кладем на дно лотка вату и обильно увлажняем её водой. А затем выкладываем на неё семена, которые к этому моменту уже увеличились в размере. Прикрываем лоток пищевой пленкой, чтобы создать эффект парника, а когда прорезываются первые ростки, плёнку можно будет снять", — инструктирует собеседник Лайфа.

Семена нужно орошать два-три раза в день водой из пульверизатора, а через неделю их можно будет уже срезать и использовать.Выращивать их можно в туалетной бумаге, марле, джутовом коврике, в банке или гидрогеле: алгоритм действий будет примерно одинаковым, но главное — это хорошо набухшие семена.

"Опытные любители микрозелени знают несколько секретов, как быстро вырастить вкусный продукт. Для этого они используют проращиватели: ластиковые поддоны, глиняные или фарфоровые контейнеры, банки и коврики для проращивания. Эти приспособления помогают растениям быстрее и лучше развиваться, причём это не стоит больших затрат", — делится опытом Никита Чаплин.

Среди наиболее распространённых проблем при выращивании микрозелени собеседник Лайфа перечислил образование плесени, полегание ростков, неравномерный рост и пожелтение. Чтобы предотвратить эти сложности, нужно соблюдать несколько правил: обеспечивать хорошую вентиляцию, следить за светом и температурой, очищать лотки и другое оборудование, контролировать влажность и избегать высокой густоты посева.