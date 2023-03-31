Врач рассказала, дефицит каких витаминов вызывает сухость и старение кожи

Дефицит витаминов является одной из важных причин ухудшения состояния кожи, так как именно она самым чувствительным образом реагирует на нехватку каких-либо микроэлементов в нашем организме. Об этом Лайфу рассказала врач- дерматовенеролог Наталия Жовтан.

По словам медика, каждая группа витаминов одновременно отвечает за комплекс процессов, взаимодействуя между собой. Как правило, на нехватку полезных элементов кожа реагирует сухостью, появлением трещин, высыпаниями, а также снижением упругости и эластичности.

"Витамины, защитники, мощные антиоксиданты (С, А, Е), связывают свободные радикалы и способствуют процессам замедления старения в результате ультрафиолетового повреждения. Витамин А — это лидер по участию в различных процессах в коже. Снижение его накопления либо поступления сопровождается сухостью кожи, шелушением, склонностью к воспалению, снижением тонуса и эластичности кожи", — отметила врач.

Витамин С, который часто добавляют в состав кремов, сывороток и масок, также является катализатором множества реакций, в том числе и в коже. Как указала наша собеседница, данный элемент укрепляет стенки сосудов, а также способствует синтезу коллагена, который необходим для молодости и здоровья кожи. Кроме того, витамин С борется с пигментацией. Вместе с тем Жовтан упомянула ещё один немаловажный элемент, который непосредственно синтезируется в нашей коже. Речь идёт о витамине D. Он и его производные контролируют важнейшие процессы образования энергии в клетках, участвуют в синтезе белков и липидов кожи, а также оказывают противовоспалительное действие, резюмировала медик.