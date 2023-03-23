Поддержат иммунитет и сохранят молодость: Врач назвала главные витамины для женского здоровья

Женщинам важно поддерживать здоровье в любом возрасте, а верными помощниками в этом деле станут витамины. Какие из них стоит выбрать для защиты организма и продления молодости, в беседе с Лайфом рассказала акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, врач высшей категории Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиники" Идилия Орфанова.

В число основных витаминов для женского здоровья входит ретинол (витамин А), который также является антиоксидантом. По словам врача, он обеспечивает процессы регенерации, помогает предотвратить преждевременное старение, играет важную роль для зрения, а также улучшает состояние кожи и волос.

Собеседница Лайфа также рекомендует иной антиоксидант — аскорбиновую кислоту (витамин С). Она защищает организм от простудных заболеваний, способствует поддержанию иммунитета и снижает риск развития хронических болезней. Особенно витамин С необходим во 2-й фазе цикла и во время менструации.

"Витамин С не синтезируется в нашем организме. Для поддержания качественного уровня этого витамина или восполнения дефицита необходимо сбалансированно питаться и добавить в свой рацион больше свежих ягод, фруктов и овощей", — пояснила медик.

Поддержит иммунитет и кальциферол (витамин Д), который имеет противовоспалительный эффект, защищает кожу от преждевременного старения и онкопроцессов, снижает риск развития онкозаболеваний кишечника и необходим для профилактики остеопороза. Он полезен и во время беременности: витамин Д способствует её сохранению, а также росту и развитию плода. Важную роль в репродуктивной системе женщины играет и токоферол (витамин Е), так как он необходим для созревания яйцеклетки, участвует в процессе овуляции.

Фолиевая кислота (витамин В9) очень важна для представительниц прекрасного пола, особенно в период беременности. Орфанова объяснила, что один из серьёзнейших пороков развития плода связан именно с её дефицитом. Поэтому для профилактики развития порока центральной нервной системы у плода нужно принимать витамин за три месяца перед планированием беременности и до 12 недель включительно.

"Витамины группы В активно запускают процессы выработки энергии, обмена веществ, поддержания и укрепления иммунитета, нервной системы, а омега-3 обеспечивает красоту кожи, хорошую работу пищеварения, репродуктивной системы", — резюмировала гинеколог.