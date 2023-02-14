Россиянкам рассказали, как отсрочить менопаузу

Средний возраст наступления менопаузы в России — около 50 лет, однако есть способы продлить молодость и добавить себе ещё несколько лет репродуктивной функциональности. Сделать это можно с помощью заместительной гормональной терапии, рассказала гинеколог-эндокринолог Евгения Логинова.

"Бывают ситуации, когда заместительная гормональная терапия может вернуть месячные. Но если в семье у всех женщин старшего поколения климакс начинался рано, то сделать ничего нельзя, это генетика", — приводит её слова портал "Клопс".

В первую очередь необходимо проконсультироваться с врачом и сдать анализы. Если менопаузу возможно отложить, будет назначена терапия, в том числе фитоэстрогены, чтобы снять неприятные симптомы. Среди них, например, вагинальная сухость, раздражительность, потливость и недержание мочи при чихании. Обычно гормоны назначают на пять-семь лет, но пациентки, у которых менопауза наступила раньше обычного, принимают терапию ещё дольше.

"Если менопауза наступила в 35, то женщина должна принимать ЗГТ до нормального возраста, когда климактерий бы начался, то есть лет 15", — отметила врач.

При этом она подчеркнула, что отложить менопаузу на пять или десять лет невозможно. Можно лишь выиграть пару лет с помощью современной медицины. Однако не стоит забывать, что большую роль играет и образ жизни, который женщина вела на протяжении многих лет. Например, если дама ела не совсем здоровую пищу, была малоподвижной и вдобавок курила, то у неё климакс начнётся раньше. Поэтому важно задуматься о старости уже в молодости и начать как можно раньше менять пагубные привычки.