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12 марта, 10:18

Убийственная защита: Для кого смертельно опасны гормональные контрацептивы

Гинеколог Рассказова объяснила, кому противопоказаны гормональные контрацептивы

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Решение о назначении или отмене по медицинским показаниям гормональной контрацепции всегда принимает врач, у препаратов есть противопоказания, которые необходимо учитывать. Об этом рассказала Лайфу врач – акушер-гинеколог клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Александра Рассказова.

"Гормональная контрацепция не подходит при следующих состояниях: тромбоэмболия (текущая или в анамнезе), генетическая тромбофилия, артериальная гипертензия с систолическим давлением 140–160 мм рт. ст. и более и/или диастолическим 90–100 мм рт. ст. и более, выраженное ожирение, ишемическая болезнь сердца, инсульт, мигрень, системная красная волчанка и антифосфолипидный синдром", — предупредила она.

Также от такой контрацепции следует отказаться, если женщина выкуривает более 15 сигарет в день или имеет такие болезни, как онкология, холестаз, тяжёлые формы диабета, эпилепсия, заболевания почек или кишечника. Нельзя принимать подобные препараты и во время лактации, а также в состоянии иммобилизации, когда приходится передвигаться в инвалидном кресле.

Акушер посоветовала незамедлительно обратиться к врачу, если при приёме гормональных таблеток возникли тромбоэмболические осложнения, ухудшилось зрение, исчезла менструация или же начались головные боли, головокружение, скачки давления, рвота и тошнота. Не стоит откладывать визит в больницу, если на протяжении трёх месяцев также наблюдается снижение либидо, прибавка в весе, угревая сыпь, раздражительность, болезненные ощущения в области груди. По словам Рассказовой, нельзя злоупотреблять гормональной контрацепцией.

"Как правило, понятие "злоупотребление гормональной контрацепцией" относится к вопросам экстренной контрацепции — методу предупреждения беременности после незащищённого полового акта", объяснила она.

Врач отметила, что в этом случае могут возникнуть осложнения в виде дисфункции яичников, что скажется на характере и периодичности менструаций. Она предупредила, если гинеколог запретил пациентке продолжать приём препаратов, то не стоит самовольно продолжать его. Как итог — могут возникнуть проблемы со здоровьем вплоть до летального исхода.

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Ранее Лайф назвал возраст, с которого нужно заниматься половым воспитанием детей. Ещё до школы можно рассказать ребёнку о некоторых аспектах вопроса, но не вдаваться в детали.

Ольга Годуненко
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