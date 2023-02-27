Гинеколог назвала возраст, с которого нужно заниматься половым воспитанием детей

Вести беседы с детьми о половом развитии следует ещё до школьного периода, объясняя в общих чертах работу нашего организма. Об этом "Клопсу" рассказала акушер-гинеколог Анна Аникеева.

"Мамы и папы должны начинать рассказывать о половом развитии до школы, потому что там дети получают информацию, которая зачастую неправдоподобна", — подчеркнула она.

По её словам, в шесть-семь лет дети очень доверяют родителям, поэтому откровенные беседы проводить легко. Медик уточнила, что в таком возрасте достаточно объяснить ребёнку различия между мальчиками и девочками, а с годами добавлять детали и подробности в эту деликатную тему. С дочерьми нужно обязательно затрагивать тему менструации, продолжила гинеколог.

"К сожалению, наше общество это воспринимает как что-то грязное, плохое, постыдное. Поэтому зачастую, когда мама не рассказала о менструации, девочка узнаёт об этом сама. Но родителям она больше не доверяет: не предупредили, не показали, не объяснили", — сказала врач.

Если не уделить этому внимания, то в подростковом возрасте девочка замкнётся и не будет делиться с мамой "женскими" проблемами. Врач посоветовала подобрать и специальную литературу, в которой доступно объясняются все эти вопросы, сейчас такие детские книги можно найти на полках магазинов.