"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 февраля, 09:50

Гинеколог назвала возраст, с которого нужно заниматься половым воспитанием детей

Врач Аникеева посоветовала начинать говорить с детьми о половом развитии ещё до школы

Вести беседы с детьми о половом развитии следует ещё до школьного периода, объясняя в общих чертах работу нашего организма. Об этом "Клопсу" рассказала акушер-гинеколог Анна Аникеева.

"Мамы и папы должны начинать рассказывать о половом развитии до школы, потому что там дети получают информацию, которая зачастую неправдоподобна", — подчеркнула она.

По её словам, в шесть-семь лет дети очень доверяют родителям, поэтому откровенные беседы проводить легко. Медик уточнила, что в таком возрасте достаточно объяснить ребёнку различия между мальчиками и девочками, а с годами добавлять детали и подробности в эту деликатную тему. С дочерьми нужно обязательно затрагивать тему менструации, продолжила гинеколог.

"К сожалению, наше общество это воспринимает как что-то грязное, плохое, постыдное. Поэтому зачастую, когда мама не рассказала о менструации, девочка узнаёт об этом сама. Но родителям она больше не доверяет: не предупредили, не показали, не объяснили", сказала врач.

Если не уделить этому внимания, то в подростковом возрасте девочка замкнётся и не будет делиться с мамой "женскими" проблемами. Врач посоветовала подобрать и специальную литературу, в которой доступно объясняются все эти вопросы, сейчас такие детские книги можно найти на полках магазинов.

Врач рассказала, какие анализы нужно сдавать будущим родителям при планировании ребёнка

Врач рассказала, какие анализы нужно сдавать будущим родителям при планировании ребёнка

Как также писал Лайф, для того чтобы научить ребёнка говорить на иностранном языке с раннего возраста, нужно создать атмосферу двуязычия. Следует ввести в ежедневное расписание общение на обоих языках и чередовать такие занятия через день минут по 10–15.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дети
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров