Врач рассказала, какие анализы нужно сдавать будущим родителям при планировании ребёнка

При подготовке к беременности стоит проходить обследование не только женщине, но и мужчине. Об этом Лайфу рассказала врач-гинеколог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталья Голубенко. По её словам, пара должна провести исследование группы крови и резус-фактора. Это поможет выявить несовместимость партнёров, которая влияет на развитие плода.

"Это важный показатель, который обязательно должны знать молодые родители. Также надо сдать биохимический анализ крови для оценки внутреннего состояния органов будущих родителей", — рассказала эксперт.

Родителям важно сдать тест на наличие краснухи, герпеса, токсоплазмоза и цитомегаловируса, чтобы не заразился ребёнок. Будущей маме нужно провериться на наличие заболеваний, передающихся половым путём. Необходим и мазок шейки матки для выявления скрытых проблем и заболеваний, в том числе онкоклеток.

"Анализ крови на свёртываемость является ещё одним важным анализом для женщины, планирующей беременность. Исследование играет большую роль в профилактике осложнений, вызванных патологией плаценты. Помимо этого, нужно провести исследование крови на TORCH-комплекс", — заключила врач.