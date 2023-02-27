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27 февраля, 08:10

Россиянам объяснили, как вырастить ребёнка билингвом

Методист Шаршова: "Атмосфера двуязычия" поможет ребёнку выучить иностранный язык в раннем возрасте

Для того чтобы научить ребёнка говорить на иностранном языке с раннего возраста, нужно создать атмосферу двуязычия. Об этом в беседе с Лайфом рассказала методист онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Дарья Шаршова.

"Период от 0 до 3 лет — самый сложный в жизни каждого человека. В это время мы активно учимся всему <...>. Многие родители хотят, чтобы их дети начали учить иностранные языки с раннего возраста. Если вы живёте в иностранной языковой среде, то ребёнок изначально вырастет билингвом. Если же вы живёте в России, но хотите с раннего детства научить ребёнка говорить на иностранном языке, то создайте для него эту атмосферу двуязычия", — советует эксперт.

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Шаршова рекомендует ввести в ежедневное расписание общение на обоих языках и чередовать такие занятия через день минут по 10–15: читать, слушать аудиокниги, рассказывать малышу, что его окружает, как это ощущается, какие эмоции испытывает при этом взрослый и так далее. Также, отмечает собеседница Лайфа, развитию речи для самых маленьких хорошо способствуют упражнения на мелкую моторику, так называемые пальчиковые игры. Например, игры в "Колечки" и "Кулачки" или нанизывание на леску бусин, вырезание фигур. Всё это, по словам специалиста, вместе с комментариями и общением помогает развить мозг и речь малыша, в том числе и на иностранном языке.

"Для занятий по иностранному языку с ребёнком важна регулярность и ваша естественность, ребёнок должен привыкнуть говорить с вами на иностранном языке. Иначе он будет смеяться, воспринимать эту ситуацию как что-то неуместное, смущаться", — подчеркнула Шаршова, добавив, что постепенно стоит увеличивать количество ситуаций общения на иностранном языке.

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Кроме того, эксперт советует потреблять как можно больше контента на иностранном, говорить на нём каждый день хотя бы пять минут и переключить язык своих гаджетов. А если самостоятельно воссоздать двуязычную атмосферу не удаётся, то всегда можно обратиться к репетитору или записаться на онлайн-курсы.

Ранее педагог Ирина Чернова объяснила, как развивать концентрацию внимания у подростков. По её словам, при одновременном выполнении двух дел ребёнок станет более сосредоточенным.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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