Россиянам объяснили, как вырастить ребёнка билингвом

Для того чтобы научить ребёнка говорить на иностранном языке с раннего возраста, нужно создать атмосферу двуязычия. Об этом в беседе с Лайфом рассказала методист онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Дарья Шаршова.

"Период от 0 до 3 лет — самый сложный в жизни каждого человека. В это время мы активно учимся всему <...>. Многие родители хотят, чтобы их дети начали учить иностранные языки с раннего возраста. Если вы живёте в иностранной языковой среде, то ребёнок изначально вырастет билингвом. Если же вы живёте в России, но хотите с раннего детства научить ребёнка говорить на иностранном языке, то создайте для него эту атмосферу двуязычия", — советует эксперт.

Шаршова рекомендует ввести в ежедневное расписание общение на обоих языках и чередовать такие занятия через день минут по 10–15: читать, слушать аудиокниги, рассказывать малышу, что его окружает, как это ощущается, какие эмоции испытывает при этом взрослый и так далее. Также, отмечает собеседница Лайфа, развитию речи для самых маленьких хорошо способствуют упражнения на мелкую моторику, так называемые пальчиковые игры. Например, игры в "Колечки" и "Кулачки" или нанизывание на леску бусин, вырезание фигур. Всё это, по словам специалиста, вместе с комментариями и общением помогает развить мозг и речь малыша, в том числе и на иностранном языке.

"Для занятий по иностранному языку с ребёнком важна регулярность и ваша естественность, ребёнок должен привыкнуть говорить с вами на иностранном языке. Иначе он будет смеяться, воспринимать эту ситуацию как что-то неуместное, смущаться", — подчеркнула Шаршова, добавив, что постепенно стоит увеличивать количество ситуаций общения на иностранном языке.

Кроме того, эксперт советует потреблять как можно больше контента на иностранном, говорить на нём каждый день хотя бы пять минут и переключить язык своих гаджетов. А если самостоятельно воссоздать двуязычную атмосферу не удаётся, то всегда можно обратиться к репетитору или записаться на онлайн-курсы.