Родителям объяснили, как развивать концентрацию внимания у подростков

Педагог и руководитель направления профессионального развития преподавателей образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Чернова рассказала о том, как развивать концентрацию внимания у школьников. В беседе с "Газетой.ru" она отметила, что дети 12–13 лет могут сосредоточиться на выполнении задания не более 25 минут. Однако усидчивость можно развить с помощью специальных упражнений, убеждена эксперт.

"Почитайте ребёнку текст вслух и попросите его посчитать в нём количество слов на определённую букву. Также эффективно работает тренировка умения выполнять два дела одновременно, например читать вслух и приседать", — порекомендовала Чернова.

Объёмные школьные задания педагог советует делить на одну большую задачу и несколько маленьких и отводить на каждую из них не более 25 минут, а ещё следует чередовать работу и отдых. По мнению специалиста, придерживаясь такой схемы выполнения уроков, дети будут лучше и дольше сохранять концентрацию внимания и меньше уставать.