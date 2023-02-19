В Госдуме предложили вернуть в школы два "советских" предмета

В Госдуме предложили несколько нововведений в школьное образование. Так, там считают, что можно вернуть традиционные "советские" предметы — труд и черчение. Об этом сообщает газета "Известия".

Так, председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова предложила сменить угол зрения на трудовое воспитание в школе. Она считает, что традиционные уроки труда положительно отличаются от нынешних уроков технологии, так как последние посвящены скорее "проектной деятельности", а не конкретным навыкам.

Как полагает Казакова, жёсткая формулировка в законодательстве о невозможности привлечения детей к труду мешает нормальному воспитанию. По её мнению, "привлечение школьников к труду без согласия родителей запрещено" нужно перефразировать в "привлекать к труду разрешается с согласия совершеннолетних обучающихся или согласия родителей". А президент Российской академии образования академик РАО Ольга Васильева напомнила, что выступала за возвращение трудового воспитания в школы ещё в 2016 году, будучи министром просвещения.

Замдиректора Центра социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС Ирина Пастухова уточнила, что эксперты относятся к возвращению в школу предмета "Черчение" как к возможности подготовить инженеров и технологов.