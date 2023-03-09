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9 марта, 08:03

Врач раскрыла опасные последствия пропаривания гениталий по методу Гвинет Пэлтроу

Гинеколог Абрамова: Пропаривание гениталий по методу Гвинет Пэлтроу грозит воспалением и инфекциями

<p>Актриса Гвинет Пэлтроу. Обложка © Getty Images / Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic</p>

Актриса Гвинет Пэлтроу. Обложка © Getty Images / Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Пропаривание половых органов над горячими отварами из трав, которое рекомендует голливудская звезда Гвинет Пэлтроу, может иметь опасные последствия для здоровья. Об этом рассказала акушер-гинеколог сети клиник ЦИДК Екатерина Абрамова.

По словам актрисы, во время этой процедуры гениталии женщины "вдыхают" целебный пар и благодаря этому "очищают матку и наполняют её положительной энергией". Однако Абрамова в беседе с "Лентой.ру" назвала этот метод небезопасным. Гинеколог отмечает, что пропаривание гениталий не окажет никакого лечебного эффекта и не нормализует гормональный фон, зато с большой долей вероятности приведёт к развитию воспаления.

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"Пэлтроу — актриса, а не врач, и говорит про энергетические практики, что с медициной не имеет ничего общего. Рекламируемое ею пропаривание никоим образом не влияет на гормональный фон. Более того, нагревание половых органов может вызвать развитие воспалительных процессов и различных инфекций", — подчеркнула врач.

По словам доктора, повышение температуры и усиление кровообращения в области органов малого таза усугубляет имеющиеся патологические процессы, провоцирует рост миом, кист, эндометриоза, полипов и других опухолей. Помимо этого, метод Пэлтроу нарушает и высушивает слизистую оболочку влагалища, а также грозит ожогами и аллергическими реакциями на травы.

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"Категорически нельзя экспериментировать с такими процедурами беременным, женщинам после недавних родов, выкидыша или аборта, во время менструации, при наличии любых воспалительных процессов в области малого таза и во влагалище. Ни в коем случае нельзя греть гениталии при подозрении на онкологию", — отметила акушер.

Ранее гинеколог Анастасия Акимова объяснила, когда отсутствие секса у женщины может привести к болезни. Врач оценила расхожую версию о том, что для репродуктивного здоровья представительницам прекрасного пола якобы необходимо регулярно заниматься сексом и обязательно родить ребёнка.

Никита Никонов
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