Врач раскрыла опасные последствия пропаривания гениталий по методу Гвинет Пэлтроу

Пропаривание половых органов над горячими отварами из трав, которое рекомендует голливудская звезда Гвинет Пэлтроу, может иметь опасные последствия для здоровья. Об этом рассказала акушер-гинеколог сети клиник ЦИДК Екатерина Абрамова.

По словам актрисы, во время этой процедуры гениталии женщины "вдыхают" целебный пар и благодаря этому "очищают матку и наполняют её положительной энергией". Однако Абрамова в беседе с "Лентой.ру" назвала этот метод небезопасным. Гинеколог отмечает, что пропаривание гениталий не окажет никакого лечебного эффекта и не нормализует гормональный фон, зато с большой долей вероятности приведёт к развитию воспаления.

"Пэлтроу — актриса, а не врач, и говорит про энергетические практики, что с медициной не имеет ничего общего. Рекламируемое ею пропаривание никоим образом не влияет на гормональный фон. Более того, нагревание половых органов может вызвать развитие воспалительных процессов и различных инфекций", — подчеркнула врач.

По словам доктора, повышение температуры и усиление кровообращения в области органов малого таза усугубляет имеющиеся патологические процессы, провоцирует рост миом, кист, эндометриоза, полипов и других опухолей. Помимо этого, метод Пэлтроу нарушает и высушивает слизистую оболочку влагалища, а также грозит ожогами и аллергическими реакциями на травы.

"Категорически нельзя экспериментировать с такими процедурами беременным, женщинам после недавних родов, выкидыша или аборта, во время менструации, при наличии любых воспалительных процессов в области малого таза и во влагалище. Ни в коем случае нельзя греть гениталии при подозрении на онкологию", — отметила акушер.