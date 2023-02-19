Беременна в 35+: Врач объяснила причины позднего материнства и дала советы зрелым будущим мамам

Тенденция откладывать материнство на более поздний срок пришла в Россию с Запада и уже довольно прочно укоренилась в сознании нашего общества. Если во времена Советского Союза не родившая к 25 годам девушка вызывала недоумение и чуть ли не порицание, то сегодня возраст будущих мам неумолимо приближается к 35. Об этом в беседе с Лайфом рассказала акушер-гинеколог клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке Яна Никитенко. Она также дала дельные советы зрелым беременным.

По её словам, сегодня в медицине нет такого понятия, как "старородящая", его заменил термин "возрастная первородящая", под который подпадают женщины после 35 лет. К этой категории относятся, к примеру, голливудские звёзды, которые зачастую предпочитают сначала сделать карьеру, а уже потом обзаводиться потомством. Так, среди знаменитостей, ставших впервые мамами, собеседница Лайфа отметила 48-летнюю актрису Хилари Суэнк, которая скоро родит близнецов, после 40 на материнство решились и модель Линда Евангелиста, актриса Сальма Хайек, Моника Беллуччи и многие другие селебрити. А вот родить второго или третьего малыша в 44–45 лет сегодня вообще не редкость, подчеркнула врач. К примеру, телеведущая Лера Кудрявцева, как известно, родила второго ребёнка в 47 лет, актриса Ольга Кабо — в 44, а недавно мамой во второй раз стала 45-летняя экс-солистка "Блестящих" Ольга Орлова.

"Причины поздних родов у каждой женщины свои. Но их можно свести к трём группам: медицинские — проблемы с зачатием или вынашиваемостью и долгие годы лечения; личные — позднее замужество или второй (третий и так далее) муж, с которым хочется иметь общего ребёнка, либо, напротив, неудачи в личной жизни; наконец, профессиональные — увлечённость работой, построение карьеры", — отметила Никитенко.

Таким образом, сегодня рожающие после 45 лет женщины уже не пугают ни врачей, ни общественность. Это связано прежде всего с тем, что медицина шагнула далеко вперёд. Кроме того, благодаря тренду на ЗОЖ старость, по словам врача, отодвинулась как минимум на десять, а то и на 15 лет.

Чтобы беременность в зрелом возрасте протекала без осложнений, специалист советует будущей матери в первую очередь не оставаться наедине со своими проблемами и тревожными мыслями. Для этого необходимо найти врача, который будет её понимать и во всём поддерживать. Не менее важно слушаться доктора. Если он предупреждает, что есть высокие риски, связанные с беременностью, нужно быть к ним готовыми, подчеркнула собеседница Лайфа. До рождения ребёнка также женщинам следует пройти обследования у гинеколога, эндокринолога, терапевта и стоматолога. Вместе с тем у возрастных женщин высок риск прерывания беременности, поэтому им необходимо беречь себя, как хрустальную вазу. Также Никитенко напомнила и о скрининг-тестах, с помощью которых на ранних сроках можно узнать, нет ли у плода генетических нарушений.

"Чтобы "отложенное материнство" могло реализоваться, необходимо готовиться к нему загодя. Так как с возрастом портиться качество яйцеклеток, а женщина обрастает большим пулом хронических заболеваний, в том числе и гинекологических, так что лучше подстраховать себя в возрасте 30–35 лет походом к репродуктологу для заморозки яйцеклеток. Имея качественный генетический материал, реализовать позднюю беременность с рождением здорового малыша будет во много раз проще", — резюмировала собеседница Лайфа.