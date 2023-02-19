Гинеколог развеяла расхожий миф о сексе во время беременности

Многие супружеские пары задаются вопросом, можно ли им заниматься сексом во время беременности. Большая часть из них считает, что делать этого не стоит, однако у врачей на этот счёт есть совсем иное мнение. Об этом Лайфу рассказала врач – акушер-гинеколог Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, кандидат медицинских наук Юлия Габанян.

"В современной гинекологии если женщина здорова, плод развивается нормально, отсутствуют какие-либо противопоказания, регулярная половая жизнь приветствуется даже до даты родов. Это объясняется тем, что секс стабилизирует психоэмоциональное состояние женщины, укрепляет отношения с мужем, способствует установлению доверительного контакта в семье", — отметила специалист.

По словам врача, во время полового контакта наблюдается сокращение мышц влагалища и матки, что помогает подготовиться к большим нагрузкам во время родов. Кроме того, при завершении процесса шейка матки обогащается полезными веществами, которые содержатся в семенной жидкости партнёра. К тому же если секс приносит удовольствие, то он будет полезен будущей маме.

Однако существуют и противопоказания, которые зависят от состояния здоровья беременной. Не рекомендуется половой акт, если у женщины наблюдаются: токсикоз, угроза прерывания беременности (повышенный тонус матки, кровянистые выделения из половых путей, боли внизу живота), половые инфекции, многоплодная беременность, подтекание околоплодных вод, неправильная локализация плаценты. Повременить с интимной жизнью стоит и в том случае, если партнёр не прошёл обследование. При этом ограничивать занятия сексом может лишь врач, контролирующий ход беременности, подчеркнула эксперт.