Врач объяснила, как быстро избавиться от прыщей без походов в салоны красоты
Диетолог Сорокина: Правильное питание поможет очистить кожу от акне и воспалений
Состояние кожи человека — прямое отражение нашего же отношения к самим себе, собственному здоровью, отмечает врач-диетолог Марина Сорокина. По её словам, чем больше человек ест неполезной и откровенно вредной пищи, тем хуже он выглядит.
"Нездоровыми выглядят его волосы, ногти и кожа. Это маркеры, которые первыми сигнализируют о наличии проблем со здоровьем", — приводит слова Сорокиной издание "Кубанские новости".
Так, поясняет медик, сухая кожа свидетельствует о нехватке белка и витаминов A и E, а жирная, склонная к воспалениям и образованию прыщей — о неразборчивости в еде, значит, человек ест много острой, переработанной и жирной пищи. Сорокина рассказала, как можно избавиться от воспалений и акне без походов в салоны красоты и использования дорогих кремов и скрабов.
"Есть только один способ исполнить свою мечту — наладить питание", — подчеркнула врач и перечислила список продуктов, противопоказанных людям, на коже которых часто образуются очаги воспаления:
- промышленные трансжиры — крекеры, маргарин, майонез, попкорн, полуфабрикаты, спреды, чипсы;
- продукты с глютеном — булгур, манка, овёс, пшеница, полба, рожь, ячмень, макароны, все промышленные полуфабрикаты в панировке и с добавлением муки;
- дрожжи — выпечка, хлебобулочные дрожжевые изделия, пиво;
- продукты гликации — мясо, овощи, морепродукты, жаренные во фритюре;
- молоко и молочные продукты, кисломолочные продукты, кремы, соусы, сыр, творог, йогурты, молочная сыворотка, сухое молоко и все продукты, где оно содержится;
- сахар и сахаросодержащие продукты, мёд, а также продукты с добавлением фруктовых сиропов;
- рафинированные масла;
- кофе;
- алкоголь.
Ранее диетолог Александра Разаренова назвала продукты, способные ускорить сжигание жира. Врач рассказала, что в природе есть вещества, которые генерируют тепло в организме, — термодженики. Они способны ускорять метаболизм, то есть производить жиросжигающий эффект и активировать нервную систему.
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