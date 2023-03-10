Врач объяснила, как быстро избавиться от прыщей без походов в салоны красоты

Состояние кожи человека — прямое отражение нашего же отношения к самим себе, собственному здоровью, отмечает врач-диетолог Марина Сорокина. По её словам, чем больше человек ест неполезной и откровенно вредной пищи, тем хуже он выглядит.

"Нездоровыми выглядят его волосы, ногти и кожа. Это маркеры, которые первыми сигнализируют о наличии проблем со здоровьем", — приводит слова Сорокиной издание "Кубанские новости".

Так, поясняет медик, сухая кожа свидетельствует о нехватке белка и витаминов A и E, а жирная, склонная к воспалениям и образованию прыщей — о неразборчивости в еде, значит, человек ест много острой, переработанной и жирной пищи. Сорокина рассказала, как можно избавиться от воспалений и акне без походов в салоны красоты и использования дорогих кремов и скрабов.

"Есть только один способ исполнить свою мечту — наладить питание", — подчеркнула врач и перечислила список продуктов, противопоказанных людям, на коже которых часто образуются очаги воспаления:

промышленные трансжиры — крекеры, маргарин, майонез, попкорн, полуфабрикаты, спреды, чипсы;

продукты с глютеном — булгур, манка, овёс, пшеница, полба, рожь, ячмень, макароны, все промышленные полуфабрикаты в панировке и с добавлением муки;

дрожжи — выпечка, хлебобулочные дрожжевые изделия, пиво;

продукты гликации — мясо, овощи, морепродукты, жаренные во фритюре;

молоко и молочные продукты, кисломолочные продукты, кремы, соусы, сыр, творог, йогурты, молочная сыворотка, сухое молоко и все продукты, где оно содержится;

сахар и сахаросодержащие продукты, мёд, а также продукты с добавлением фруктовых сиропов;

рафинированные масла;

кофе;

алкоголь.