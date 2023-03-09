Терапевт рассказала, как побороть весенний авитаминоз с помощью добавок и питания
Врач Тихомирова: Справиться с весенним авитаминозом помогут комплексные поливитамины, но подбирать их самостоятельно нельзя
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Подбирать себе витамины самостоятельно может быть опасно, для начала нужно сдать анализы, чтобы выявить возможные дефициты. Об этом читателям Лайфа рассказала терапевт и диетолог "СМ-клиники" Елена Тихомирова.
"Чтобы справиться с весенним авитаминозом, для начала желательно установить по сыворотке крови уровень базовых витаминов, таких как витамин D, B6, B9. Если сделать это по каким-либо другим причинам невозможно, тогда рекомендуется принимать комплексные поливитамины, посоветовавшись с врачом", — объясняет собеседница Лайфа.
На этикетке должно быть указано, что в капсулах содержится не больше суточной дозы базовых витаминов. Кроме того, важно помнить, что некоторые витамины мы получаем через продукты питания, говорит врач.
"Так, витамин B9 (или фолиевая кислота) содержится в любых яркоокрашенных овощах, витамин C — в цитрусовых, киви, замороженной смородине, свежем болгарском перце, витамин B12 — в мясе и печени. А вот витамин D мы не можем полноценно получить из еды, поэтому его лучше приобрести в аптеке", — заключила Тихомирова.
Ранее Лайф перечислил основные витамины, необходимые для женского здоровья. Нехватка в организме любого из макро- и микроэлементов приводит к ухудшению здоровья, а после 30 лет женщины нуждаются в дополнительных источниках полезных веществ. В другом нашем материале диетологи рекомендовали воду, спорт и витамины группы B для избавления от шлаков и токсинов. Показателями того, что организм перегружен метаболитами, являются отёчность и тусклость кожи, плохое самочувствие.