Терапевт рассказала, как побороть весенний авитаминоз с помощью добавок и питания

Подбирать себе витамины самостоятельно может быть опасно, для начала нужно сдать анализы, чтобы выявить возможные дефициты. Об этом читателям Лайфа рассказала терапевт и диетолог "СМ-клиники" Елена Тихомирова.

"Чтобы справиться с весенним авитаминозом, для начала желательно установить по сыворотке крови уровень базовых витаминов, таких как витамин D, B6, B9. Если сделать это по каким-либо другим причинам невозможно, тогда рекомендуется принимать комплексные поливитамины, посоветовавшись с врачом", — объясняет собеседница Лайфа.

На этикетке должно быть указано, что в капсулах содержится не больше суточной дозы базовых витаминов. Кроме того, важно помнить, что некоторые витамины мы получаем через продукты питания, говорит врач.

"Так, витамин B9 (или фолиевая кислота) содержится в любых яркоокрашенных овощах, витамин C — в цитрусовых, киви, замороженной смородине, свежем болгарском перце, витамин B12 — в мясе и печени. А вот витамин D мы не можем полноценно получить из еды, поэтому его лучше приобрести в аптеке", — заключила Тихомирова.