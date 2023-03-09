Врач назвала продукты, способные ускорить сжигание жира

В природе есть вещества, которые генерируют тепло в организме. Их называют термоджениками. Они способны ускорять метаболизм, то есть производить жиросжигающий эффект и активировать нервную систему. Об этом рассказала врач-диетолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова. Она уточнила, что в нашем рационе много продуктов с подобными свойствами.

"В жгучем перце содержится капсаицин, в чёрном перце — пиперин. В цедре цитрусовых есть синефрин. К природным термодженикам относят также кофеин и эпигаллокатехин, их уникальную комбинацию мы встречаем, например, в зелёном чае. Имбирь, корица, кумин, горчица, чеснок, укроп, петрушка, базилик, розмарин, мёд, льняное семя также относятся к категории термоджеников", — уточнила Разаренова в интервью радио Sputnik.

Врач сообщила, что такая пища может помочь больным ОРВИ, а вот страдающим от заболеваний желудочно-кишечного тракта лучше к ней относиться с осторожностью. Также рекомендуется не есть продукты с термоджениками перед выходом на мороз: они могут провоцировать излишнее потоотделение. А вот поможет этот эффект при простуде: напитки с имбирём или мёдом заставят человека пропотеть, после чего тело охладится и температура снизится. Такими свойствами, по словам Разареновой, обладают все цельные продукты. Речь идёт о тех же мясе, рыбе, которые не проходили промышленную обработку и не имеют химических добавок.

"Все группы цельных продуктов обладают таким действием, потому что в процессе их переваривания высвобождается энергия, тем самым обеспечивая и поддерживая теплопродукцию. Поэтому к термодженикам будет справедливо отнести рыбу, птицу, мясо, яйца, а также цельные крупы, орехи, ряд овощей и фруктов", — заключила Разаренова.