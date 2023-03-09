Как вычислить гормональный дисбаланс: 10 изменений тела, которые должны вас насторожить

Выпадение волос может являться одним из симптомов эндокринного заболевания, при котором происходит нарушение выработки гормонов. Об этом в беседе с Лайфом рассказала детский эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук, ведущий специалист "СМ-Клиники" Оксана Михалёва. По её словам, причиной таких проблем может стать повышение уровня мужских половых гормонов.

Эксперт добавила, что сухость кожи является признаком гипофункции щитовидной железы, различных заболеваний надпочечников и сахарного диабета. Всё это сопровождается сухостью слизистых оболочек и учащённым мочеиспусканием. Специалист также высказалась о том, может ли прибавка в весе говорить о гормональном дисбалансе.

"Очень редко причиной патологической прибавки массы тела могут быть гормональные изменения. Это могут быть гипофункция щитовидной железы, дефицит женских гормонов у женщин или мужских гормонов у мужчин, опухоль надпочечников или гипофиза, крайне редко — заболевания поджелудочной железы", — отметила Михалёва.

Кроме того, признаками нарушения выработки гормонов являются повышение артериального давления, укрупнение и огрубение черт лица. Причём последнее бывает при опухоли гипофиза, а также происходит с возрастом у женщин в менопаузе. Кроме того, увеличение передней поверхности шеи характерно для заболеваний щитовидной железы, добавила врач.

"Стойкие нарушения менструального цикла у женщин в возрасте до 45 лет могут являться симптомами различных гормональных нарушений — как патологии яичников, так и гипофиза, надпочечников. Могут появляться при сахарном диабете", — рассказала Михалёва.

Диетолог также обратила внимание на выделения из молочных (грудных) желёз у женщин и мужчин. Они в том числе являются симптомом гормонального нарушения в организме. Между тем гирсутизм (повышенный рост тёмных жёстких длинных волос у женщин на лице, шее, животе или спине) может быть проявлением дисбаланса половых гормонов, подчёркивает эндокринолог. О нарушениях также говорят угревые высыпания на коже у женщин после 25 лет.

"При появлении этих симптомов нужно обратиться к врачу, который оценит их значимость и при необходимости назначит обследование для уточнения диагноза", — заключила Михалёва.