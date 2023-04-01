Врач назвала биодобавку, за которую бессмысленно отдавать кучу денег

Коллаген в биодобавках на данный момент не имеет никакой доказанной клинической эффективности. Об этом Лайфу рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

По её словам, исследования о пользе коллагена для замедления старения кожи вызывают большое сомнение, поскольку их делали коммерческие компании на основе данных о малом количестве людей. Диетолог указала, что коллаген — это белок, который в организме расщепляется до аминокислот и попадает в кровь. Далее невозможно предугадать, какие белковые молекулы будут из этого синтезироваться.

"Поэтому пить коллаген для кожи — это история, которая не имеет никакой на сегодняшний день доказательной базы. Но если посмотреть на стоимость данного продукта и сравнить, например, со стоимостью желатина, который, по сути, является приблизительно той же формой коллагена, то цена, как вы знаете, будет в разы отличаться", — отметила специалист.

Врач считает, что покупка биодобавок с коллагеном — это пустая трата денег, причём немалых. Для того чтобы получить дополнительный белок в питании, можно найти более дешёвые варианты или употреблять нормальное количество обычных белковых продуктов.