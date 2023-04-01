Россиянам рассказали, как замедлить процесс старения кожи при помощи питания

Старение кожи — генетический показатель, который у каждого индивидуален: у кого-то он идёт быстрее, у кого-то медленнее. Как отсрочить этот процесс при помощи питания, Лайфу рассказала терапевт и диетолог "СМ-клиники" Елена Тихомирова.

В первую очередь необходимо соблюдать питьевой режим. Также рекомендуется ограничить потребление продуктов, в которых содержится много соли, ведь она провоцирует отёчность, приводящую к старению кожи.

По словам специалиста, для молодости кожи необходимы жиры, поэтому их должно быть достаточно в рационе человека. Это могут быть как жиры растительного происхождения (растительные масла, орехи, семечки), так и животные (жир из молока, животных продуктов). Их общее содержание в рационе должно быть примерно 50/50. Кроме того, важно употреблять достаточное количество белка. Суточная норма для женщин — примерно 80 граммов в чистом виде. К высокобелковым продуктам можно отнести любые виды мяса, птицу, рыбу, морепродукты, творог, сыр и яйца. Тихомирова добавила, что необходимо употреблять продукты с высоким содержанием железа.

"Наша общая проблема — анемия. Женщины особенно склонны к анемии, поэтому я бы рекомендовала употреблять больше продуктов, в которых содержится железо. Большое количество железа содержится в продуктах животного происхождения, это в первую очередь мясо наземных животных и птиц, а также субпродукты", — сказала диетолог.

Также не стоит забывать про щитовидную железу, которая регулирует метаболизм. Для её работы крайне необходим йод. Он содержится в морепродуктах и рыбе. Следует помнить, что человеку требуется витамин С, который способствует качественной выработке коллагена. Его можно получить из цитрусовых, киви, свежего болгарского перца, замороженной чёрной смородины, облепихи.

"Конечно же, следует помнить о том, что переедание и лишний вес способствуют преждевременному старению, потому что при лишней массе тела процессы старения кожи запускаются гораздо быстрее. А если мы соблюдаем норму питания, то мы будем красивыми, стройными и молодыми", — заключила Тихомирова.