5 безобидных привычек, из-за которых твоя кожа стареет быстрее

Причинами преждевременного старения могут быть разные факторы, будь то генетика или внешнее воздействие. Но иногда это такие мелочи, о которых мы даже не знаем. О привычках, которые приближают преждевременное старение, рассказал "Вечерней Москве" пластический хирург Александр Вдовин.

Неполноценный или некачественный уход за собой. Девушки, которые считают, что такие ежедневные процедуры, как очищение кожи, тонизация, нанесение сывороток и кремов это лишнее — первые в списке риска. Самая вредная привычка — не снимать макияж перед сном. От выработки кожного сала и пыли кожа загрязняется ещё больше, что губительно влияет на её здоровье.

Злоупотребление скрабами — другая крайность, из-за которой мы пересушиваем кожу. В таком случае крайне высок риск появления преждевременных морщин, потому что кожа обезвожена.

Неправильный сон. Здесь речь идёт не только о чистоте постельного белья. Правильно подобранная подушка будет поддерживать шейный отдел позвоночника, что помешает образованию продольных морщин, которые называются кольцами Венеры.

Недостаточная защита кожи от ультрафиолетовых лучей — первая причина старения, считают специалисты. Главным образом это касается области лица, где проявление фотостарения заметно сильнее всего.

Синий цвет экрана. Сильная привязанность к гаджетам — не менее важный фактор, приближающий старение. Научно доказано, что холодный свет экрана ноутбука или телефона способствует высушиванию кожи. Из-за наклона головы формируется второй подбородок и морщины на шее, а положение тела ведёт к остеохондрозу шейного отдела и даже грыжам.