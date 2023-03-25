Диетолог рассказала, как с помощью питания замедлить старение

Питание очень сильно влияет на старение организма, которое можно в том числе замедлить, включив в рацион апельсины и хурму. Об этом в беседе с Лайфом рассказала диетолог-терапевт Ольга Лушникова. По словам эксперта, не состариться раньше времени также помогут виноград, вишня, яблоки, сельдерей и брокколи. Перечень дополняют клубника, лук и бурый рис.

Кроме того, специалист назвала принципы питания, которые помогут бороться с возрастными изменениями. Так, оно должно быть сбалансированным и включать продукты с содержанием белков, жиров и углеводов, а также витаминов и минералов. Кроме того, важно не забывать про клетчатку — она есть в отрубях, цельных злаках, бобовых, свежих овощах и фруктах.

"Клетчатка (пищевые волокна) — это еда для полезных бактерий, в ходе её переваривания вырабатываются короткоцепочечные жирные кислоты — регуляторы апоптоза (генетически запрограммированной гибели клеток). Для поддержки полезных бактерий также нужно включать в рацион ферментированные без сахара овощи и фрукты, квашеную капусту, натуральные йогурты, простокваши, хлеб на закваске", — отметила Лушникова.

Помимо этого, продукты должны быть противовоспалительными. По словам специалиста, любой хронический "вялотекущий процесс" в организме ускоряет старение. Для того чтобы снизить этот риск, нужно убрать из рациона сахар, жареную еду, рафинированные масла, маргарин и колбасные изделия. Противовоспалительным же эффектом обладают овощи, ягоды, зелень, фрукты, тёмный шоколад, кофе и чай, а также некоторые приправы, например, куркума и имбирь. Диетолог также напомнила о пользе антимутагенных продуктов.

"Некоторые компоненты питания уменьшают риск повреждения ДНК и накопление мутаций, связанных с преждевременным старением. Например, цистеин (чеснок, лук, красный перец, брокколи, брюссельская капуста), галловая кислота (гвоздика, цикорий, чёрный чай, орегано, яблоки, гранаты), полифенолы (бобовые, томаты, ягоды, какао, горький шоколад, красное вино)", — добавила Лушникова.

По её словам, питание должно быть горметическим, то есть содержащим горметины. Речь идёт о дозированном воздействии стрессом для активации биологического потенциала организма. Сюда относятся ягоды, лук, яблоки, брокколи, а также тёмный виноград, красное вино и какао. Кроме того, старение помогут замедлить продукты с низким гликемическим индексом, которые не приводят к резким скачкам сахара в крови. Лушникова подчеркнула, что идеальной диетой, которая соответствует всем этим принципам, является средиземноморская.

"Средиземноморская диета характеризуется высоким потреблением овощей, зелени, фруктов и ягод, разных, разноцветных — 700–800 граммов и более в день, то есть несколько порций в один приём пищи. Употреблять их можно сырыми или приготовленными", — отметила Лушникова.

Также важно обратить внимание на оливки, авокадо и орехи. Не стоит забывать про рыбу и морепродукты. Кроме того, диетолог напомнила о пользе натуральных йогуртов без сахара и яиц. В соответствии с этой диетой два раза в месяц можно употреблять красное мясо и кондитерские изделия.