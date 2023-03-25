Диетолог рассказала, как с помощью питания замедлить старение
Диетолог Лушникова: Апельсины и хурма замедляют старение организма
Питание очень сильно влияет на старение организма, которое можно в том числе замедлить, включив в рацион апельсины и хурму. Об этом в беседе с Лайфом рассказала диетолог-терапевт Ольга Лушникова. По словам эксперта, не состариться раньше времени также помогут виноград, вишня, яблоки, сельдерей и брокколи. Перечень дополняют клубника, лук и бурый рис.
Кроме того, специалист назвала принципы питания, которые помогут бороться с возрастными изменениями. Так, оно должно быть сбалансированным и включать продукты с содержанием белков, жиров и углеводов, а также витаминов и минералов. Кроме того, важно не забывать про клетчатку — она есть в отрубях, цельных злаках, бобовых, свежих овощах и фруктах.
"Клетчатка (пищевые волокна) — это еда для полезных бактерий, в ходе её переваривания вырабатываются короткоцепочечные жирные кислоты — регуляторы апоптоза (генетически запрограммированной гибели клеток). Для поддержки полезных бактерий также нужно включать в рацион ферментированные без сахара овощи и фрукты, квашеную капусту, натуральные йогурты, простокваши, хлеб на закваске", — отметила Лушникова.
Помимо этого, продукты должны быть противовоспалительными. По словам специалиста, любой хронический "вялотекущий процесс" в организме ускоряет старение. Для того чтобы снизить этот риск, нужно убрать из рациона сахар, жареную еду, рафинированные масла, маргарин и колбасные изделия. Противовоспалительным же эффектом обладают овощи, ягоды, зелень, фрукты, тёмный шоколад, кофе и чай, а также некоторые приправы, например, куркума и имбирь. Диетолог также напомнила о пользе антимутагенных продуктов.
"Некоторые компоненты питания уменьшают риск повреждения ДНК и накопление мутаций, связанных с преждевременным старением. Например, цистеин (чеснок, лук, красный перец, брокколи, брюссельская капуста), галловая кислота (гвоздика, цикорий, чёрный чай, орегано, яблоки, гранаты), полифенолы (бобовые, томаты, ягоды, какао, горький шоколад, красное вино)", — добавила Лушникова.
По её словам, питание должно быть горметическим, то есть содержащим горметины. Речь идёт о дозированном воздействии стрессом для активации биологического потенциала организма. Сюда относятся ягоды, лук, яблоки, брокколи, а также тёмный виноград, красное вино и какао. Кроме того, старение помогут замедлить продукты с низким гликемическим индексом, которые не приводят к резким скачкам сахара в крови. Лушникова подчеркнула, что идеальной диетой, которая соответствует всем этим принципам, является средиземноморская.
"Средиземноморская диета характеризуется высоким потреблением овощей, зелени, фруктов и ягод, разных, разноцветных — 700–800 граммов и более в день, то есть несколько порций в один приём пищи. Употреблять их можно сырыми или приготовленными", — отметила Лушникова.
Также важно обратить внимание на оливки, авокадо и орехи. Не стоит забывать про рыбу и морепродукты. Кроме того, диетолог напомнила о пользе натуральных йогуртов без сахара и яиц. В соответствии с этой диетой два раза в месяц можно употреблять красное мясо и кондитерские изделия.
Аллергия, камни в почках и проблемы с сердцем: Как диета из мочегонного чая может довести до больничной койки
Ранее гастроэнтеролог из Японии Аки Кудо заявил, что для профилактики старения нужно употреблять овсянку. По словам эксперта, внешность человека во многом определяет его рацион.