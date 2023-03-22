6 привычек, из-за которых ты быстрее стареешь

Лишний вес может стать причиной опасных заболеваний, в том числе вдвое возрастает риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний. Врач-диетолог Лиза Афинская назвала ошибки, которые могут ускорить старение и вызвать серьёзные осложнения на фоне чрезмерного веса, при этом она ссылалась на исследование, опубликованное в National Library of Medicine.

Первая ошибка — не использовать солнцезащитный крем. Медик напомнила, что солнце производит лучи UVA, которые проникают в кожу глубже всего и способствуют преждевременному старению, появлению пигментных пятен, морщин и дряблости. Достаточно 15 минут на пляже, чтобы значительно ухудшить своё здоровье.

Вторая — часто есть ультрапереработанные продукты, среди них фастфуд, пицца, чипсы, газировка. Это может увеличить риск различных заболеваний, в том числе связанных с желудочно-кишечным трактом, и, конечно, способствовать увеличению жировых отложений.

"Третья ошибка — набирать лишние килограммы с возрастом. Не превышайте индекс массы тела (ИМТ) 24,9 в любом возрасте, а также объём талии в идеале должен быть не более 80 см для женщин и 90–94 см для мужчин. У женщин с большим весом и объёмом талии риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний почти в два раза выше", — продолжила Афинская.

Четвёртая — не придерживаться здорового питания. Врач напомнила, что следует съедать не менее пяти порций фруктов и овощей в день, употреблять орехи, цельные злаки, бобовые и т.д. Пятая ошибка — курение. Вредная привычка приводит к разрушению коллагена и эластина, что вызывает дряблость и морщины. И шестое — вести сидячий образ жизни. Необходимо устраивать пешие прогулки по 30 минут хотя бы пять раз в неделю, посоветовала Афинская.