Эволюция наоборот: Что происходит с мозгом за 2 месяца на фастфуде и сладком
Учёные доказали, что увлечение сладким изменяет восприятие мозгом еды
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Американские и немецкие учёные выяснили, как жирные и сладкие продукты влияют на мозг. По словам исследователей, такая еда активирует дофаминергическую систему, которая отвечает за мотивацию и вознаграждение, из-за чего меняется восприятие еды. Работу публикует журнал Cell Metabolism.
"Наши измерения активности показали, что мозг перестраивается через потребление чипсов и других вредных продуктов. Он подсознательно учится отдавать предпочтение именно такой пище. Благодаря этим изменениям в мозге мы бессознательно всегда будем предпочитать продукты, содержащие много жира и сахара", — заявил руководитель исследования Марк Титтгемейер.
В эксперименте приняли участие две группы людей. Одни съедали обычное блюдо плюс жирный и сладкий пудинг, а другим на десерт давали аналогичный по количеству калорий, но менее жирный продукт. В течение двух месяцев испытуемым замеряли мозговую активность.
Учёные отметили, что добровольцы из первой группы не прибавили в весе, а их показатели сахара и холестерина в крови не изменились. Но они установили, что из-за установившихся за это время связей в мозгу им будет сложно отказаться от сладкого.
Ранее врач Свиридова заявила, что для активной работы мозга следует отказаться от вредной пищи. Сохранять высокую продуктивность можно, составив план питания на определённый период времени, при котором оно будет разнообразным и максимально понятным.