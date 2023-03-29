Эволюция наоборот: Что происходит с мозгом за 2 месяца на фастфуде и сладком

Американские и немецкие учёные выяснили, как жирные и сладкие продукты влияют на мозг. По словам исследователей, такая еда активирует дофаминергическую систему, которая отвечает за мотивацию и вознаграждение, из-за чего меняется восприятие еды. Работу публикует журнал Cell Metabolism.

"Наши измерения активности показали, что мозг перестраивается через потребление чипсов и других вредных продуктов. Он подсознательно учится отдавать предпочтение именно такой пище. Благодаря этим изменениям в мозге мы бессознательно всегда будем предпочитать продукты, содержащие много жира и сахара", — заявил руководитель исследования Марк Титтгемейер.

В эксперименте приняли участие две группы людей. Одни съедали обычное блюдо плюс жирный и сладкий пудинг, а другим на десерт давали аналогичный по количеству калорий, но менее жирный продукт. В течение двух месяцев испытуемым замеряли мозговую активность.

Учёные отметили, что добровольцы из первой группы не прибавили в весе, а их показатели сахара и холестерина в крови не изменились. Но они установили, что из-за установившихся за это время связей в мозгу им будет сложно отказаться от сладкого.