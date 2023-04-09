Названы самые полезные весенние ягоды и фрукты

При выборе ягод и фруктов лучше ориентироваться на сезонные варианты, так как они выращиваются в естественных условиях и не подвергаются заморозке или консервации. По словам спортивного врача – диетолога-нутрициолога, эксперта лаборатории "Гемотест" Антона Брыкина, одними из самых полезных фруктов наступившей весны являются яблоки.

"Яблоки — ценный источник аскорбиновой кислоты, калия, кремния, кобальта, молибдена, меди и хрома. Эти фрукты благотворно влияют на работу мозга, снижают уровень холестерина, поддерживают иммунитет. А ещё яблоки предотвращают образование камней в желчном пузыре, однако это утверждение в большей степени относится к запечённому продукту", — рассказал он в беседе с "Газетой.ру".

Не меньше пользы принесёт апельсин, добавил врач. Он содержит большое количество витаминов С, В и клетчатки, которая улучшит работу кишечника, повысит настроение и укрепит иммунитет после болезни. Причём свежевыжатый апельсиновый сок возбудит аппетит, поможет при борьбе с атеросклерозом и выведет токсины.

Другой полезный фрукт — авокадо. В нём множество полиненасыщенных жирных кислот, витаминов K, E и B9, а также калия, фолиевой и аскорбиновой кислоты. По словам Брыкина, продукт снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшит пищеварение, сделает зрение более острым, поможет предотвратить остеопороз, а также укрепит кости и суставы.

Не менее полезны для организма и ягоды, добавил врач. Из доступных сейчас он выделил черешню, землянику и клубнику. Первая, к примеру, содержит много витамина C (в 100 граммах содержится 20% суточной нормы), а в её листьях его ещё больше. Именно поэтому чай с их добавлением будет полезен при простуде.

"Черешня содержит кобальт, кремний, калий и вещество, аналогичное мелатонину. Благодаря этому ягода обладает лёгким седативным эффектом. Также черешня способствует нормальному пищеварению, помогает справиться с запором, нормализует сердечный ритм, снижает риск тромбозов и улучшает свёртываемость крови", — отметил нутрициолог.

Клубника же богата калием, магнием, витамином С, клетчаткой и фруктовыми кислотами. Она благоприятно влияет на работу сердца, артериальное давление, а также избавляет от отёков и улучшает настроение. Помимо этого, в ней немало кальция и фтора, которые сделают кости более крепкими.

Последняя ягода, которую следует купить, — земляника. В её составе есть аскорбиновая кислота, молибден, марганец и медь. Свежие плоды и их отвар улучшают пищеварение, помогают утолить жажду, а противовоспалительный эффект ягоды будет полезен при гастрите, колите или дизентерии. Нелишней она будет и для страдающих атеросклерозом, а также людей с болезнями почек, мочевого пузыря и селезёнки.