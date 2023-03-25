Специалист развеяла миф о "волшебных свойствах" экзотичных фруктов и ягод

Многие привыкли считать, что в различных экзотичных "суперфудах" — ягодах годжи, асаи, семенах чиа и других продуктах — имеется гораздо больше полезных элементов, чем в более привычных нам плодах, однако это всего лишь миф. Об этом "Газете.ru" рассказала врач-инфекционист, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

"Воспринимаемые как "суперфуды" разрекламированные хлорелла, ягоды годжи, семена чиа для российской территории остаются экзотикой. При этом никакими волшебными свойствами для нашего организма они не обладают. Витамины, микроэлементы, клетчатка — вот состав любого суперфуда в любой точке Земли. И на даче у вас растут такие же "витаминные бомбы", — отметила Провоторова.

Любопытно, но польза ягод обусловлена содержанием флавоноидов — красителей, которые также защищают клетки от способствующих старению свободных радикалов. Рекордсменами по их числу являются малина, черника, голубика и чёрная смородина. А вот разрекламированные годжи и асаи совсем не в лидерах. Поэтому специалист советует обращать внимание на разнообразие фруктов и ягод, ведь чем их больше, тем лучше для нашего организма.