Врач-диетолог рассказала, кому сладкий картофель может испортить здоровье
Диетолог Купфер: Людям с камнями в почках и беременным противопоказан батат
Батат или сладкий картофель содержит множество полезных веществ, необходимых для поддержания крепкого здоровья, однако при регулярном потреблении этого продукта могут появиться проблемы. Подробнее об этом рассказала Лайфу врач-диетолог Марина Купфер.
Как объяснила специалист, батат — корнеплод, богатый бета-каротином, который в организме становится источником образования витамина А. Если сладкий картофель потреблять в больших количествах, то случится передозировка этого вещества. В этом случае могут пожелтеть кожа, ногти и белки глаз. А в тяжёлом случае передозировка проявляется головной болью, сыпью, вместе с тем образуется сухая, грубая кожа, трещины на губах, частично выпадают волосы. Кроме того, из-за длительного потребления витамина А в больших количествах повреждается печень.
Сладкий картофель богат также и калием, а он в больших дозировках может привести к обострению болезней сердца. Есть даже риск, что гиперкалиемия станет причиной сердечного приступа. В составе батата ещё есть много клетчатки, избыточное потребление которой может привести к появлению дискомфорта в желудке, болям, вздутию живота и диарее. Этот продукт противопоказан людям с язвенным колитом и дивертикулитом.
Врач-диетолог Марина Купфер. Фото предоставлено Лайфу
"С большой осторожностью и только после консультации врача он может быть включён в рацион тех, кто имеет повышенную кислотность желудочного сока и язву двенадцатиперстной кишки", — добавила Купфер.
Сладкий картофель также богат оксалатами. По словам врача, из-за этого в большинстве случаев батат противопоказан людям со склонностью к образованию камней в почках. Его также нельзя пациентам и с другими проблемами мочевыделительной системы. Дело в том, что оксалаты из этого овоща могут откладываться на камнях в почках, усиливая болевые ощущения, или же способствовать образованию новых твёрдых формирований. Большое количество калия тоже пагубно влияет на проблемы с почками.
В отличие от обычного картофеля, батат имеет более низкий гликемический индекс и поэтому считается более полезным для здоровья. Однако и здесь есть исключение, подчеркнула Купфер. Так, высокое содержании пищевых волокон при низком индексе у диабетиков может привести к скачку уровня сахара в крови. Не следует также есть сладкий картофель во время беременности и лактации. Содержащийся в батате бета-каротин может стать причиной развития не только аллергических реакций.
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