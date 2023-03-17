Токсиколог составил список продуктов, которые опасно хранить в холодильнике

В холодильнике некоторые продукты портятся быстрее из-за реакции на низкую температуру, в частности это овощи, фрукты, зелень. Об этом "Газете.ru" рассказал врач-токсиколог, создатель "Симбионтов Кутушова" Михаил Кутушов.

"Не рекомендую хранить в холодильнике бананы и другие экзотические фрукты, например манго. Такие продукты быстрее чернеют и выделяют газы: индол, скатол, сероводород и другие. Картофель, помидоры и лук также нельзя хранить в холодильнике — они быстрее чернеют, в них начинаются нежелательные химические реакции", — уточнил он.

Ягоды тоже не следует держать в холодильнике, их лучше просто положить подальше от солнечного света. Холод плохо переносит и зелень, она вянет и задыхается, продолжил медик. По его словам, мёд, консерванты, хлеб также испортятся от такого хранения. Кутушов объяснил, что в хлебобулочных изделиях живые бактерии начинают брожение и возникает плесень.

"Хлеб можно только замораживать! Размороженный хлеб даже более полезный, нежели свежеиспечённый", — добавил врач.