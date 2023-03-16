Врач призвала не доверять "слонику на упаковке" при выборе качественного чая

Качественный чай крайне полезен для организма, однако может дать обратный эффект и даже навредить, если произведён с нарушениями. Например, при неправильном изготовлении в нём может развиться плесень, которую довольно трудно заметить в кружке, предупредила диетолог Елена Соломатина.

"Чтобы быть уверенным в качестве, нужно выбирать чай известных компаний. Люди в возрасте помнят, что первоклассный индийский чай раньше был в дефиците. Увидев слоника на упаковке, они сразу включают рефлекс: если чай дефицитный, значит, хороший. Но сейчас очень много подделок", — приводит её слова "Вечерняя Москва".

Пакетированный чай можно смело покупать, только если вы уверены в его качестве, ведь в продуктах невысокого ценового сегмента может оказаться всё что угодно. Навредить могут даже пакетики, в которых накапливаются не самые полезные вещества, пояснила эксперт.

При этом, если в умеренных количествах пить качественный чай, можно снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и развития онкологии. Кроме того, в нём есть полезные вещества, способствующие замедлению старения, а также он обладает дезинфицирующим свойством.

Кстати, говоря о сладких добавках в чай, врач отметила, что сахар не особо полезен для здоровья, однако в некоторых случаях может помочь справиться с ухудшением самочувствия. А любителям мёда Соломатина посоветовала добавлять его в напиток температурой не выше 40–50 градусов, ведь горячая вода может убить его полезные вещества.