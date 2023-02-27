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27 февраля, 08:49

Врач предупредил об опасности похудения с помощью мочегонного чая

Врач Мясников рассказал, что мочегонные чаи вызывают появление камней в почках

Похудение с помощью мочегонного чая может привести к образованию камней в почках. Об этом сказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия-1".

"Человек должен выпивать столько жидкости, чтобы из организма в сутки выводилось два литра мочи — это промывает почки. Мочегонные напитки могут усиливать образование камней в почках, так как идёт активный вывод кальция", — объяснил он.

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Ранее сообщалось, что зелёный чай помогает в борьбе с коронавирусными инфекциями, в том числе с ковидом. Именно в этом напитке содержится вещество галлат эпигаллокатехина (EGCG), которое эффективно против вирусов.

Обложка ©

Getty Images / Letizia Le Fur

Татьяна Миссуми
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