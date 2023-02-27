Врач предупредил об опасности похудения с помощью мочегонного чая

Похудение с помощью мочегонного чая может привести к образованию камней в почках. Об этом сказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия-1".

"Человек должен выпивать столько жидкости, чтобы из организма в сутки выводилось два литра мочи — это промывает почки. Мочегонные напитки могут усиливать образование камней в почках, так как идёт активный вывод кальция", — объяснил он.