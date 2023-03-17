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17 марта, 08:31

Врач раскрыла всю правду о суперфудах и объяснила, нужно ли на них тратиться

Диетолог Дюваль: Суперфуд — обычный продукт, в котором преобладают определённые витамины

В последнее время суперфуды пользуются огромной популярностью. По мнению многих приверженцев здорового питания, продукты с большим содержанием полезных веществ помогают привести в порядок фигуру и омолодиться. Так ли это, в беседе с РИА "ФедералПресс" рассказала диетолог Анжелика Дюваль.

По её словам, чтобы выглядеть лучше, в первую очередь стоит отказаться от вредных привычек, наладить режим сна и забыть про фастфуд. Дюваль также объяснила, что любой суперфуд — это обычный продукт, в котором преобладают определённые витамины. А считать, что порция спирулины при неправильном образе жизни поможет стать моложе, неправильно.

"В нашей средней полосе тоже выращивают массу подобных продуктов, обладающих уникальными свойствами! Например, в 200 граммах свежего огурца или репы содержится много калия, который избавляет от отёков. А белокочанная капуста омолодит кожу. В ней много кремния и витамина С", — сказала медик.

Дюваль также напомнила, что даже обычный укроп богат витамином А и бета-каротином, которые так необходимы для иммунитета. В укропе эти элементы содержатся в безопасном количестве, в отличие от ягод годжи, что не навредит печени. В заключение она добавила, что любой рацион нужно составлять индивидуально, с учётом особенностей каждого человека.

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Ранее специалист по питанию Дюран призвал исключить из постоянного рациона печенье и газировку. По его словам, калорийная еда с добавками намного вкуснее обычной, но в то же время может привести к нарушению работы ЖКТ и другим заболеваниям организма.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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