Эксперт перечислил продукты, которые точно нельзя есть каждый день

Из ежедневного рациона лучше всего исключить углеводные закуски, алкоголь и еду быстрого приготовления. Об этом в беседе с Лайфом рассказал специалист по правильному питанию, кондитер Дмитрий Дюран.

Специалист по правильному питанию, кондитер Дмитрий Дюран. Фото предоставлено Лайфу

Он отметил, что калорийная еда с добавками намного вкуснее обычной, но в то же время может привести к нарушению работы ЖКТ и другим заболеваниям организма.

"Если всё время перекусывать печеньем, крекерами, злаковыми хлебцами, то в организм будут поступать только простые углеводы, которые превращаются в сахар. В результате начинается выработка дополнительной дозы инсулина. Таким перекусом нельзя насытиться. Через очень короткое время рука вновь потянется ещё за простым углеводом", — отметил эксперт.

Специалист рекомендовал добавлять к углеводам полезные жиры и белок. К примеру, на крекер или хлебец можно намазать творожный сыр и положить кусочек курицы или нежирной ветчины.

Дюран считает, что также стоит отказаться от ежедневного употребления сладких газировок с отметкой "0 калорий", поскольку они вызывают даже большее привыкание, чем обычные. Лучше выбрать минеральную газированную воду.

Эксперт посоветовал также отказаться от частого употребления кондитерских изделий и продуктов быстрого приготовления. Сладости можно заменять фруктами и ягодами, а фастфуд — здоровыми обедами. Отдельно он указал на вред алкоголя, который негативно влияет на все органы, особенно печень.