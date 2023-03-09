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9 марта, 14:38

Эксперт перечислил продукты, которые точно нельзя есть каждый день

Специалист по питанию Дюран призвал исключить из постоянного рациона печенье и газировку

Из ежедневного рациона лучше всего исключить углеводные закуски, алкоголь и еду быстрого приготовления. Об этом в беседе с Лайфом рассказал специалист по правильному питанию, кондитер Дмитрий Дюран.

Специалист по правильному питанию, кондитер Дмитрий Дюран. Фото предоставлено Лайфу

Специалист по правильному питанию, кондитер Дмитрий Дюран. Фото предоставлено Лайфу

Он отметил, что калорийная еда с добавками намного вкуснее обычной, но в то же время может привести к нарушению работы ЖКТ и другим заболеваниям организма.

"Если всё время перекусывать печеньем, крекерами, злаковыми хлебцами, то в организм будут поступать только простые углеводы, которые превращаются в сахар. В результате начинается выработка дополнительной дозы инсулина. Таким перекусом нельзя насытиться. Через очень короткое время рука вновь потянется ещё за простым углеводом", — отметил эксперт.

Специалист рекомендовал добавлять к углеводам полезные жиры и белок. К примеру, на крекер или хлебец можно намазать творожный сыр и положить кусочек курицы или нежирной ветчины.

Дюран считает, что также стоит отказаться от ежедневного употребления сладких газировок с отметкой "0 калорий", поскольку они вызывают даже большее привыкание, чем обычные. Лучше выбрать минеральную газированную воду.

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Эксперт посоветовал также отказаться от частого употребления кондитерских изделий и продуктов быстрого приготовления. Сладости можно заменять фруктами и ягодами, а фастфуд — здоровыми обедами. Отдельно он указал на вред алкоголя, который негативно влияет на все органы, особенно печень.

Ранее Лайф сообщал о том, что такие продукты, как рыба, птица и орехи, помогают организму сжигать жир, ускоряя метаболизм.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко
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