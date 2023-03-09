Биолог объяснил, как выбрать вкусную и полезную бутилированную воду

При выборе бутилированной воды стоит обращать внимание на срок и место розлива, а также на упаковку. Об этом рассказал кандидат биологических наук Артём Овод в беседе с РИА "ФедералПресс".

"При выборе воды нужно ориентироваться на место добычи воды и розлива", — сказал эксперт.

По словам биолога, продукт, разлитый в экологически чистых районах, например на Кавказе, будет в разы полезнее того, что предлагают в Подмосковье. Помимо этого, стоит помнить, что есть две категории воды. В первую входит качественная, совершенно безопасная вода, которая может долго сохранять свои свойства. Вода высшей категории такая же, плюс баланс различных микроэлементов и химических веществ в ней наиболее оптимален для человека.

Кроме того, специалист рекомендует выбирать воду в бутылках из стекла. Но если выбор пал на пластик, то следует проверять срок годности.