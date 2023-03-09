Биолог объяснил, как выбрать вкусную и полезную бутилированную воду
Кандидат наук Овод: При выборе бутилированной воды нужно смотреть на упаковку, место и срок розлива
При выборе бутилированной воды стоит обращать внимание на срок и место розлива, а также на упаковку. Об этом рассказал кандидат биологических наук Артём Овод в беседе с РИА "ФедералПресс".
"При выборе воды нужно ориентироваться на место добычи воды и розлива", — сказал эксперт.
По словам биолога, продукт, разлитый в экологически чистых районах, например на Кавказе, будет в разы полезнее того, что предлагают в Подмосковье. Помимо этого, стоит помнить, что есть две категории воды. В первую входит качественная, совершенно безопасная вода, которая может долго сохранять свои свойства. Вода высшей категории такая же, плюс баланс различных микроэлементов и химических веществ в ней наиболее оптимален для человека.
Кроме того, специалист рекомендует выбирать воду в бутылках из стекла. Но если выбор пал на пластик, то следует проверять срок годности.
Ранее врачи объяснили, вредно ли для пищеварения запивать еду водой. Некоторые люди не делают этого, считая, что вода разбавит пищеварительные соки или снизит кислотность в желудке.
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