Питьевая или фильтрованная: Биолог поставил точку в споре, какая вода лучше

Свойства воды зависят от грунта, из которого она вытекает, и наличия в ней примесей. Об этом рассказал руководитель Испытательного центра ООО "МГУЛаб" и биолог Артём Овод. В беседе с РИА "ФедералПресс" он объяснил, какую воду всё-таки лучше употреблять — питьевую или фильтрованную.

"Если родник находится в чистой природной зоне, а сам ключ не задевает известковых, свинцовых залежей, то вода будет полезной. Но нужно точно знать природу родника", — сказал эксперт.

Качество воды из-под крана зависит от грунтовых скважин, применения очистительных систем, в том числе хлорирования. По словам биолога, она считается почти мёртвой, поскольку утрачивает природную структуру и питательные вещества, необходимые организму.

Как объяснил биолог, качество колодезной воды зависит от того, где находится сам колодец. При этом чистота грунтовых вод определяет то, что содержится в жидкости. По словам Овода, в составе могут быть песок, щебень или уголь. Такую воду перед употреблением рекомендуется прокипятить. Тем не менее биолог заявил, что самая полезная вода течёт в чистых родниках. Она считается природным растворителем, а в её составе есть различные элементы, ионы и газы. При этом химически чистой такая вода не является.

Овод напомнил, что, согласно требованию ГОСТа, вода должна быть прозрачной, без посторонних запаха и вкуса и с умеренной жёсткостью. В её составе не должно быть токсичных веществ и элементов, которые превышают значение предельно-допустимых концентраций.