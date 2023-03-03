Россиянам объяснили, почему лекарства нельзя запивать соком, кофе и даже чаем

Лекарства следует запивать исключительно простой водой. Сок, кофе, молоко и даже чай — всё это не подходит для приёма таблеток, так как их эффективность может измениться, причём как в большую, так и меньшую степень. Об этом рассказал врач-терапевт Магаданской поликлиники № 2 Зандан Доржиев в беседе с изданием Pravda.ru.

По его словам, в соках содержится много кислоты, способной негативно воздействовать на препараты из группы антацидных, то есть эффективность лекарств в этом случае снизится. А если запивать такими напитками жаропонижающие средства, то их КПД, наоборот, вырастет. Отдельно отмечается грейпфрутовый сок, который нельзя принимать с гормональными контрацептивами и лекарствами для сердца. В противном случае их эффективность снижается.

"В чае содержится танин, который образует с некоторыми действующими веществами лекарств нерастворимые соединения, что снижает их эффект и увеличивает нагрузку на печень. Нельзя использовать кофе для запивания успокоительных, ведь тогда они изменяют свойства на противоположные и оказывают возбуждающее воздействие. При запивании лекарств киселём также падает эффективность", — рассказал врач.

Также нельзя запивать препараты против язвы молоком. Разумеется, под запретом и спиртные напитки. Дело в том, что при сочетании с алкоголем эффективность лекарств резко усиливается или ослабевает, а также могут образоваться токсические соединения в организме. По словам терапевта, особенно опасно сочетание спиртных напитков с болеутоляющими.