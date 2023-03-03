Врачи объяснили, вредно ли для пищеварения запивать еду водой

Некоторые люди боятся запивать еду водой, считая, что она разбавит пищеварительные соки или снизит кислотность в желудке. Однако врачи уверяют, что подобные опасения напрасны. Так, гастроэнтеролог лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух отметила, что во время и после еды можно пить как воду, так и кофе или чай.

"Здоровая поджелудочная железа всегда вырабатывает достаточно пищеварительных соков. Употребление умеренного количества воды в процессе еды и по окончании её приёма, наоборот, поможет расщепить поступающие продукты и поспособствует усвоению питательных веществ. Вода улучшает пищеварение, что особенно актуально в зимние месяцы, когда многие склонны переедать", — приводит слова эксперта портал NGS.

Вместе с тем гастроэнтеролог призвала учитывать, что кофе и алкоголь приводят к обезвоживанию организма, поэтому на каждую порцию этих напитков необходимо выпивать аналогичный объём воды, предпочтительнее — обычной, негазированной. А от сладких напитков лучше отказаться.

В свою очередь терапевт многопрофильного медицинского центра "Инвитро" Светлана Трунько подчёркивает, что пища переваривается в желудке около четырёх часов, а вода в нём почти не задерживается и продвигается дальше в кишечник.

"Попадая в желудок, еда точно так же, как и простая вода, снижает кислотность, но в ответ на это железистые клетки желудка продолжают вырабатывать соляную кислоту до тех пор, пока уровень pH не достигнет нужного значения. Пить во время еды можно", — резюмировала терапевт.