Назван самый вредный завтрак

Не следует на завтрак пить натощак цитрусовые соки и кофе, так как это может обернуться проблемами с желудком, в том числе гастритом, изжогой и вздутием. Об этом рассказала агентству "Прайм" врач – диетолог-нутрициолог Наталья Круглова.

"Не рекомендуется пить кофе, особенно если он крепкий и без добавления молока. Не стоит есть сладости и пить сладкую газировку из-за повышенного содержания сахара. Опасна может быть свежая сдобная выпечка. У ряда людей она провоцирует изжогу, тяжесть и вздутие", — пояснила медик.

Она подчеркнула, что соки по утрам, особенно цитрусовые, способны привести к выработке соляной кислоты, провоцирующей изжогу, желудочные боли и отрыжку. Доктор посоветовала обращать внимание на количество сахара в утреннем приёме пищи, слишком сладкие продукты повышают уровень глюкозы, но человек при этом чувствует лишь временное насыщение и прилив сил.