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26 февраля, 10:01

Назван самый вредный завтрак

Врач Круглова посоветовала не пить сок и кофе на завтрак

Не следует на завтрак пить натощак цитрусовые соки и кофе, так как это может обернуться проблемами с желудком, в том числе гастритом, изжогой и вздутием. Об этом рассказала агентству "Прайм" врач – диетолог-нутрициолог Наталья Круглова.

"Не рекомендуется пить кофе, особенно если он крепкий и без добавления молока. Не стоит есть сладости и пить сладкую газировку из-за повышенного содержания сахара. Опасна может быть свежая сдобная выпечка. У ряда людей она провоцирует изжогу, тяжесть и вздутие", пояснила медик.

Она подчеркнула, что соки по утрам, особенно цитрусовые, способны привести к выработке соляной кислоты, провоцирующей изжогу, желудочные боли и отрыжку. Доктор посоветовала обращать внимание на количество сахара в утреннем приёме пищи, слишком сладкие продукты повышают уровень глюкозы, но человек при этом чувствует лишь временное насыщение и прилив сил.

Биологи выяснили, чем чреват для здоровья отказ от завтрака

Биологи выяснили, чем чреват для здоровья отказ от завтрака

Ранее Лайф писал, что различные виды хлопьев с наполнителями вне зависимости от их названия — мюсли или гранола — могут быть полезным завтраком, если в их составе не будет сахара.

Обложка ©

Freepik

Татьяна Миссуми
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