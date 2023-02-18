Врач рассказала, в каком случае мюсли на завтрак действительно полезны

Различные виды хлопьев с наполнителями вне зависимости от их названия — мюсли или гранола — могут быть полезным завтраком, если в их составе не будет сахара. Об этом Лайфу рассказала врач-диетолог Асият Хачирова.

"Конечно же, в идеале что мюсли, что гранола должны быть без добавленного сахара. Потому что это именно тот продукт, который рекомендуют ограничивать в вашем рационе, особенно для тех, кому важно постройнеть. Поэтому при покупке гранолы обязательно смотрите на её состав и ищите действительно чистый состав без добавленного сахара, без мёда, без сиропов, без финикового или тростникового сахара или сиропа топинамбура, потому что этот сироп — это всё равно добавленный сахар", — отметила эксперт.

Кроме того, диетолог рассказала, как приготовить гранолу в домашних условиях. Для этого нужно взять любые хлопья (подойдут даже покупные, такие как "5 злаков"), смешать с их детским питанием, в составе которого не должно быть сахара, добавить в это блюдо изюм, орехи, свежее яблоко или грушу и запекать пять минут всю получившуюся массу в духовке. При этом периодически блюдо необходимо переворачивать на противне. Употреблять такую гранолу можно с молоком или с натуральным йогуртом.