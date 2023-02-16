Назван топ-3 правильных продуктов для худеющих: сытные, но некалорийные

Чтобы быть сытым продолжительное время, необязательно выбирать калорийное блюдо и рисковать талией. Врач – терапевт-диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова перечислила Лайфу продукты с невысокой калорийностью, но дающие много энергии.

На первом месте стоят грибы, в народе их называют "лесным мясом", но не потому, что в них содержится белок, а потому, что они дают такое же насыщение. Самые доступные сегодня — это шампиньоны и вешенки, отметила медик. Блюда из них придадут сил и бодрости надолго.

"Также грибы не содержат жиров и углеводов, а основная масса продукта приходится на грибную клетчатку — это очень сложный углевод, который в организме не переваривается. Кроме того, грибная клетчатка очень хорошо на себя сорбирует и заполняет желудок, давая ощущение сытости", — добавила доктор.

Второй в списке идёт капуста — брюссельская, брокколи и цветная. В ней содержатся пищевые волокна, которые очень хорошо насыщают. Одна большая порция зарядит энергией при минимальном количестве калорий. Однако, если мы съедим какие-нибудь сырые овощи, они лишь заполнят желудок, но не насытят, предупредила Тихомирова.

Завершает тройку лидеров классическая куриная грудка. Доктор напомнила, что любой животный белок долго усваивается организмом, поэтому к мясу следует выбирать лёгкий гарнир — например, из той же цветной капусты. Такое сочетание обладает идеальной калорийностью, а также содержит сбалансированное количество белка и клетчатки, подытожила собеседница Лайфа.