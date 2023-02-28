Пить или не пить: Учёные поставили точку в споре о воде, которую прокипятили дважды

Многие слышали о том, что вода, прокипячённая более одного раза, непригодна для питья, так как в ней образуются вредные соединения. Некоторые люди каждый раз сливают воду из чайника и наливают новую — как раз из этих соображений. Миф это или правда, решили выяснить учёные из Пекинского педагогического университета.

Для эксперимента использовалась водопроводная вода из городской сети, куда она поступает из очистной станции после хлорирования. Жидкость налили в пароварку, поставили на индукционную плиту и терпеливо прокипятили 18 раз, забирая пробы после каждого кипячения. Кстати, ушло на это 15 часов.

Полученные образцы учёные проверили на показатели железа, магния, меди, хлора, селена и других элементов. Кроме того, строго оценивались вкусовые свойства воды и её запах. Все показатели оказались в пределах нормы. Единственное, что изменилось после многократного кипячения, это pH-баланс.

"Водопроводная вода после частого или длительного кипячения будет оставаться безопасной для питья, если её качество соответствовало санитарным нормам ещё до нагревания. Таким образом, в повседневной жизни не нужно беспокоиться о том, пить или не пить повторно кипячёную воду, её состав и свойства от этого не изменятся", — говорится в выводах учёных, опубликованных в журнале The Journal of Water and Health.