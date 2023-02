Пить или не пить: Учёные поставили точку в споре о воде, которую прокипятили дважды

"Водопроводная вода после частого или длительного кипячения будет оставаться безопасной для питья, если её качество соответствовало санитарным нормам ещё до нагревания. Таким образом, в повседневной жизни не нужно беспокоиться о том, пить или не пить повторно кипячёную воду, её состав и свойства от этого не изменятся", — говорится в выводах учёных, опубликованных в журнале The Journal of Water and Health.