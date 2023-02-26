В Ростовской области мать заставила дочь чистить зубы водой из унитаза
Полиция Ростовской области начала проверку после опубликованного в Сети видео, на котором мать в наказание за ругательство заставила дочь чистить зубы водой из унитаза. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.
Ролик завирусился в мессенджерах. На нём женщина в "воспитательных целях" издевается над дочерью за то, что девочка материлась во время стрима. Мать требует от неё полоскать рот водой из унитаза и называть все "плохие слова", которые она знает.
"Сотрудники ГУ МВД России по Ростовской области проводят проверку по факту опубликованной в Сети видеозаписи, содержащей признаки противоправных действий в отношении несовершеннолетней", — приводит комментарий полицейского РИА "Новости".
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