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26 февраля, 15:04

В Ростовской области мать заставила дочь чистить зубы водой из унитаза

Полиция Ростовской области начала проверку после опубликованного в Сети видео, на котором мать в наказание за ругательство заставила дочь чистить зубы водой из унитаза. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

Ролик завирусился в мессенджерах. На нём женщина в "воспитательных целях" издевается над дочерью за то, что девочка материлась во время стрима. Мать требует от неё полоскать рот водой из унитаза и называть все "плохие слова", которые она знает.

"Сотрудники ГУ МВД России по Ростовской области проводят проверку по факту опубликованной в Сети видеозаписи, содержащей признаки противоправных действий в отношении несовершеннолетней", — приводит комментарий полицейского РИА "Новости".

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Ранее полиция в Кировской области начала проверку по факту избиения девятилетнего мальчика из-за "ватрушки" цветов флага Украины. По словам ребёнка, на него напали местные школьники.

Обложка ©

Freepik

Ирина Фальке
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