Кляпы в рот и болевые приёмы: Воспитателей элитного детсада в Киеве поймали на леденящих душу пытках малышей

Четырёх работниц коррекционного детского сада в Киеве подозревают в издевательствах над детьми за невыполнение заданий. Воспитательницы задержаны, им грозит до десяти лет заключения.

"В Киеве правоохранители разоблачили четырёх "воспитателей" коррекционного детсада, которые пытали и издевались над детьми. В помещении частного заведения среди "методов" воспитания было физическое и психологическое насилие", — сообщили в национальной полиции Украины.

Следователи уточняют, что родители каждый день отводили детей с нарушениями физического развития к "педагогам", после чего за стенами садика начинались пытки. При этом из-за особенностей развития малыши не могли рассказать об этом взрослым. Уточняется, что стоимость пребывания в частном учреждении обходилась родителям в 8–15 тысяч гривен (от 217 до 408 долларов).

"За невыполненные задачи фигурантки закрывали детей в шкафу, наступали ногами на руки, высмеивали и оскорбляли ребёнка в присутствии других детей, заставляли стоять длительное время в неудобном положении, подавляли, применяли болевые приёмы, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем", — говорится в сообщении.

Подозреваемые проходят по статье о "пытках, совершённых повторно или по предварительному сговору группой лиц", которая подразумевает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет. Причастность других работников устанавливается.