Кляпы в рот и болевые приёмы: Воспитателей элитного детсада в Киеве поймали на леденящих душу пытках малышей
Воспитателям детского сада в Киеве грозит до 10 лет лишения свободы за пытки детей
Кадр из видео с пытками детей. Обложка © Нацполиция Украины
Четырёх работниц коррекционного детского сада в Киеве подозревают в издевательствах над детьми за невыполнение заданий. Воспитательницы задержаны, им грозит до десяти лет заключения.
"В Киеве правоохранители разоблачили четырёх "воспитателей" коррекционного детсада, которые пытали и издевались над детьми. В помещении частного заведения среди "методов" воспитания было физическое и психологическое насилие", — сообщили в национальной полиции Украины.
Следователи уточняют, что родители каждый день отводили детей с нарушениями физического развития к "педагогам", после чего за стенами садика начинались пытки. При этом из-за особенностей развития малыши не могли рассказать об этом взрослым. Уточняется, что стоимость пребывания в частном учреждении обходилась родителям в 8–15 тысяч гривен (от 217 до 408 долларов).
"За невыполненные задачи фигурантки закрывали детей в шкафу, наступали ногами на руки, высмеивали и оскорбляли ребёнка в присутствии других детей, заставляли стоять длительное время в неудобном положении, подавляли, применяли болевые приёмы, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем", — говорится в сообщении.
Подозреваемые проходят по статье о "пытках, совершённых повторно или по предварительному сговору группой лиц", которая подразумевает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет. Причастность других работников устанавливается.
Ранее Лайф писал, что СК РФ проверит частный детсад в Санкт-Петербурге, где воспитатели забыли ребёнка на улице в мороз. По словам владелицы частного учреждения, дверь якобы "захлопнулась и мальчик стоял на улице всего несколько секунд".