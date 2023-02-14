Как приучить себя к водному режиму: 10 лайфхаков от нутрициолога

О том, что пить воду полезно, знает практически каждый, но далеко не все люди действительно соблюдают водный режим. "Забыл, не успел, не привык…" — так звучит топ в рейтинге отговорок. Однако ситуацию можно изменить с помощью совершенно простых способов приучить себя регулярно пить воду.

Врач-терапевт и нутрициолог, основательница Клиники превентивной и антивозрастной медицины доктора Зубаревой Наталья Зубарева в беседе с Лайфом поделилась секретами, которые на себе проверили тысячи пациентов.

1. Новые рефлексы

Попробуйте привязать приём воды к определённому действию, которое выполняете каждый день. Например, проснулись утром или пришли на работу — выпейте стакан воды.

2. Подготовка

Врач посоветовала всегда держать рядом с собой стакан воды. Фото © Freepik.com

Из первого лайфхака вытекает второй: делайте так, чтобы забыть о вашем дежурном стакане воды было невозможно. С вечера поставьте воду на прикроватную тумбу, оставляйте стикеры с напоминанием на рабочем месте или дома на кухне. Или установите специальное приложение, которое вместе с вами будет считать количество выпитой воды, а также напоминать всплывающими уведомлениями об очередном стакане.

3. Всегда рядом

Носите бутылку воды с собой. И не только на тренировку, но и в повседневной жизни. Выберите красивую многоразовую бутылку, которую можно как положить в сумку, так и носить в руках. Тогда шансов, что вы не забросите свой питьевой режим, будет намного больше.

4. Спорт

Спортсменам особенно важно не забывать пить воду во время тренировки. Фото © Freepik.com / artursafronovvvv

Обязательно берите воду на тренировку. Регулярно небольшими порциями пейте воду во время занятия, а сразу после — выпейте стакан воды.

5. Плавный вход

Не стремитесь сразу начать выпивать свою норму воды, если до этого вы практически не пили её: приучайте организм к большему количеству жидкости постепенно.

6. Альтернатива всему

Заменяйте простой водой напитки, которые вы привыкли пить до этого, в том числе чай, кофе, соки, компоты и другие.

7. Добавить вкуса

Бутылку с прохладной водой стоит всегда держать под рукой, даже на прогулке или по пути на работу. Фото © Freepik.com / Drazen Zigic

Вначале вам может быть скучно и даже невкусно пить простую воду. Но можно разнообразить это действие: просто добавьте в воду для вкуса мелиссу, мяту, дольки лимона или апельсина. Однако с цитрусовыми стоит быть осторожнее — если у вас есть заболевания желудочно-кишечного тракта или просто регулярны дискомфортные ощущения в животе, лучше обойтись без них.

8. Преображение пространства

Расставьте графины с водой и стаканы везде, где проводите много времени. Например, если вы часами сидите дома за компьютером, бесполезно надеяться только на воду на кухне. Возьмите за правило — там, где вы проводите более часа в день, должна быть тара с водой!

9. Будильник

Если всё равно забываете пить воду, ставьте будильник с напоминанием. Это могут быть напоминания раз в два-три часа.

10. Жажда и голод

Часто человек, организму которого банально не хватает воды, путает жажду с голодом. Хотите поесть? Попейте для начала воды. Возможно, это именно то, что нужно.