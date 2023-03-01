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1 марта, 15:19

В США нарисовали портрет заядлого кофемана, и любителям бодрящего напитка стоит задуматься

Учёные из США: Взрослые курильщики с шизофренией и биполярным расстройством пьют много кофе

Психиатры из Калифорнийского университета выяснили, что больше всего кофеина потребляют взрослые курильщики с психическими заболеваниями. Результаты исследования учёные опубликовали в журнале Psychiatry Research.

В ходе опытов психиатры проанализировали данные 248 взрослых людей, имеющих зависимость от никотина. В их число вошли не только психически больные, но и здоровые граждане. Выяснилось, что люди с биполярным расстройством потребляют кофеин в больших количествах по сравнению с другими участниками. На втором месте оказались те, у кого шизофрения. В связи с обнаруженным врачи построили теории.

"Люди с психическими заболеваниями курят в два-три раза чаще, чем население в целом, а поскольку смолы в сигаретном дыме усиливают метаболизм кофеина, то для достижения стимулирующего эффекта требуется больше вещества", — рассказали психиатры.

Они также указали и на другую теорию, согласно которой кофеин приносит пользу людям с психическими заболеваниями. По словам врачей, он блокирует аденозиновые рецепторы, а это положительно сказывается на запоминании и обучении. Учёные собираются повторить исследования на более крупной выборке в будущем, чтобы удостовериться в результатах этого опыта. Они также намерены более детально изучить установленные теории. Это нужно, чтобы объяснить выявленную зависимость.

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Ранее психиатр Антон Денисенков рассказал, что слишком навязчивые мысли могут привести к ОКР, паническим атакам и депрессии. Если они приносят сильный дискомфорт, то следует незамедлительно обратиться к специалисту.

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Светлана Оперук
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