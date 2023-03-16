Диетолог назвала главное условие для похудения

Главным фактором в борьбе с лишним весом является создание небольшого дефицита калорий, заявила диетолог Наталья Круглова. По её словам, есть два способа достичь этого — ограничения в еде и физические нагрузки.

"Первое — ограничивать себя в еде, но не сильно, нужен дефицит на уровне 20–30% [от] суточной потребности. Второе — физическая активность, она повышает потребность в энергии, что тоже создает дефицит калорий, провоцирующий снижение веса", — рассказала она в беседе с News.ru.

Причём в процессе похудения не стоит полностью отказываться от сладкого и жирного, так как это лишь повысит риск сорваться на неправильное питание. Такой абсолютный запрет, по словам Кругловой, лишь "повышает тревожность". А вот окончательно она рекомендует порвать с солью, острыми специями и соусами из-за их способности сильно повышать аппетит. То же касается и сладкой газировки.