Диетолог назвала 5 ошибок на пути к тонкой талии

Если стрелки весов не хотят ползти вниз, а талия тонкой становиться не хочет, но вы при этом активно занимаетесь спортом, то причина может крыться в неправильном питании. Лайф узнал у диетолога Марины Купфер, каких ошибок следует избежать при планировании рациона.

Диетолог Марина Купфер рассказала об основных ошибках в питании при желании похудеть. Фото © Предоставлено героем публикации

Ошибка № 1 — постоянно сидеть на диете. В этом случае замедляется метаболизм, организму не хватает энергии, и вместо сжигания калорий он начинает их запасать. Поэтому важно не просто ограничивать себя в еде, а пересмотреть пищевые привычки в целом, чтобы не навредить своему здоровью.

Ошибка № 2 — пропускать завтраки. Именно утренний приём пищи очень важен для человека, в него следует включить пищу, богатую белком. Это поможет запустить метаболизм и поднять уровень сахара, даст необходимую энергию и чувство сытости на первую половину дня.

Ошибка № 3 — перекусы в течение дня. Такая привычка принесёт сотни лишних калорий, а в совокупности частые перекусы сойдут ещё за один полноценный приём пищи. Кроме того, это ведёт к повышению сахара и инсулина в крови, что тормозит процесс похудения и приводит к жировым отложениям.

Ошибка № 4 — отказ от жиров. Для полноценной работы нашему организму они также нужны, как белки и углеводы, для производства обменных процессов. Поэтому важно не ограничивать потребление жиров, а выбирать его правильные виды: оливковое, кукурузное, рапсовое масло, рыба с ненасыщенными жирными кислотами, орехи, семечки, авокадо и т.д.

Ошибка № 5 — недосып. Нужно уделять ночному отдыху хотя бы восемь часов. Дефицит сна влияет на работу гормональной системы и префронтальной коры головного мозга, ответственной за принятие решений. Невыспавшиеся люди постоянно хотят есть, а также им сложнее контролировать потребление вредной пищи. Кроме того, полноценный сон сам по себе влияет на уменьшение веса.

"Чтобы максимально эффективно худеть во сне, стоит ложиться в постель до 23 часов и поддерживать в спальне температуру не выше 19–20 градусов", — добавила собеседница Лайфа.