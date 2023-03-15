Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 марта, 15:01

Худеющих россиян предупредили об опасности полного отказа от сладкого

Диетолог Круглова: Худеющие могут сорваться, если полностью откажутся от сладкого

Худеющие люди, которые решили полностью отказаться от сладкого и жирного, могут в итоге сорваться и набрать вес. Об этом в беседе с News.ru заявила диетолог Наталья Круглова.

"Абсолютный отказ повышает тревожность вокруг запретной еды. Можно сравнить со сжатой пружиной: исключаем продукты, а, когда беспокойство накапливается, пружина разжимается и происходит срыв, вновь начинается злоупотребление калорийными блюдами. Лучше просто ограничить в рационе сладкое и жирное: кондитерские изделия, колбасы, мясные полуфабрикаты, жирные виды мяса", — сказала она.

По мнению эксперта, лишний вес мешает сбросить добавленный сахар, получаемый вместе с продукцией пищевой промышленности. Круглова отметила, что такие товары могут быть маленькими, но достаточно калорийными, из-за чего их очень просто переесть. Специалист призвала отказаться от продуктов, которые повышают аппетит, например соль, острые специи и соусы. Кроме того, стоит забыть про сладкую газировку.

Доктор Мясников назвал два популярных, но вредных для детей продукта

Доктор Мясников назвал два популярных, но вредных для детей продукта

Ранее эксперт Верис заявил, что пропущенный завтрак может привести к набору веса. Он также отметил, что прерывание ночного голодания несбалансированным приёмом пищи провоцирует резкие скачки сахара.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров