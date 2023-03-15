Худеющих россиян предупредили об опасности полного отказа от сладкого

Худеющие люди, которые решили полностью отказаться от сладкого и жирного, могут в итоге сорваться и набрать вес. Об этом в беседе с News.ru заявила диетолог Наталья Круглова.

"Абсолютный отказ повышает тревожность вокруг запретной еды. Можно сравнить со сжатой пружиной: исключаем продукты, а, когда беспокойство накапливается, пружина разжимается и происходит срыв, вновь начинается злоупотребление калорийными блюдами. Лучше просто ограничить в рационе сладкое и жирное: кондитерские изделия, колбасы, мясные полуфабрикаты, жирные виды мяса", — сказала она.

По мнению эксперта, лишний вес мешает сбросить добавленный сахар, получаемый вместе с продукцией пищевой промышленности. Круглова отметила, что такие товары могут быть маленькими, но достаточно калорийными, из-за чего их очень просто переесть. Специалист призвала отказаться от продуктов, которые повышают аппетит, например соль, острые специи и соусы. Кроме того, стоит забыть про сладкую газировку.